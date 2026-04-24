Slot se consolida en el Liverpool mientras crece la expectativa sobre su futuro

En la previa del duelo de este sábado ante el Crystal Palace, el entrenador del Liverpool, Arne Slot, dejó en claro que su prioridad inmediata está en la disputa de la competencia actual, aunque reconoció que existen conversaciones que proyectan hacia la próxima temporada.

🚨 Arne Slot on his future: “I'm mainly here for the short or mid-to-long-term, and mainly the Palace game”.



“There are conversations about next season but my main focus is this season”. pic.twitter.com/Y3tBfXnCcx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026

La urgencia de una tabla apretada

Con una lucha muy ajustada por los puestos europeos en la Premier League, Slot sabe que cada punto tiene un valor detenerminante en la competencia. Los márgenes de erros son mínimos y una racha de buenos resultados puede cambiar por completo el panorama del conjunto inglés. Actualmente, los Reds militan la quinta posición de la tabla con 55 puntos, en zona de clasificación a la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026/27.

Más allá de ciertas críticas al rendimiento del equipo, las estadísticas recientes respaldan el trabajo del entrenador neerlandés y sostienen la ilusión; el equipo sumó 16 puntos en los últimos ocho partidos. Según Slot, existe una diferencia entre la percepción externa y el progreso interno de sus dirigidos.

Ahora, el desafío inmediato ante el Crystal Palace representa para el técnico una oportunidad clave para sostener la disputa del torneo y reafirmar la evolución del Liverpool: “se habla de la próxima temporada, pero mi principal objetivo es esta”, sentenció.

Un proyecto deportivo que se consolida

(SP)BRITAIN-LIVERPOOL-FOOTBALL-PREMIER LEAGUE-EVERTON VS LIVERPOOL | Xinhua News Agency/GettyImages

El hecho de que exista un diálogo sobre la próxima temporada entre la dirigencia y el cuerpo técnico refleja una intención clara de querer construir un objetivo a largo plazo. Y en ese sentido, la posible permanencia de Slot en el banco surge como un factor positivo para consolidar estrategias, potencias jugadores y evitar cambios bruscos que inciten a un retroceso competitivo regular.

Slot expresó que entiende el balance entre proyectar y competir; si bien no ignora el futuro, tampoco permite que eso afecte la concentración en el presente. “Estoy aquí principalmente a corto o medio-largo plazo, y sobre todo para el partido contra el Palace”, sostuvo.

Con varios partidos por delante, el Liverpool sabe que cada resultado puede influir tanto en la clasificación europea como en la percepción del ciclo actual. Puertas adentro, todo indica que el club lo considera una pieza importante de cara a la próxima temporada con un equipo que se consolida con bases sólidas.

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