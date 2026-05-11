“Somos dignos semifinalistas porque fuimos superlíderes”: Efraín Juárez tras la eliminación del América ante Pumas

El Clásico Capitalino entre Pumas y América en los cuartos de final nos dejó una gran llave digna de Liguilla, donde al final, los superlíderes avanzaron por su mejor posición en la tabla luego de quedar 6-6 el global, resaltando que Henry Martín tuvo en sus pies la oportunidad de poner a los azulcremas en semifinales gracias a una pena máxima, pero la desperdició al reventar el poste.

El profesor Efraín Juárez sobre el penal de último minuto fallado por Henry Martín:



“Es hermoso, es película, señores, y ya saben que CUÁNDO EFRAÍN JUÁREZ ESTÁ AQUÍ, ES PELÍCULA”.#Pumas pic.twitter.com/Ws278LjWT4 — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) May 11, 2026

Sobre lo ocurrido en el Estadio Olímpico Universitario, el técnico Efraín Juárez lo comparó con un espectáculo, pues aseguró que cuando él está al frente de algo siempre es de película, además felicitó a los Millonetas por complicar las cosas, sin olvidar al brasileño André Jardine, al cual cataloga como uno de los mejores técnicos que hay dentro del fútbol mexicano.



“Estos son los Pumas. La película cuenta el minuto 89 que hay un penal porque ya saben que sí estoy aquí, es película. Era un rival complicado, con uno de los mejores técnicos en este país. El camino es rocoso, siempre cuesta arriba cuando quieres el objetivo. También los mejores cuatro equipos están en la siguiente ronda. Es difícil hacer justicia deportiva y ahí estamos. Hay cosas por corregir. Ni yo me lo esperaba, hay que sufrir, cuatro penales en dos partidos, muchas circunstancias y parte de la evolución es esto”, argumentó.



Al mismo tiempo, el ex Celtic de Escocia rememoró sus días en el Nido y los logros que tuvo, describiendo que conoce tanto el mundo universitario como el del rival. Aunado a ello, le pidió a la afición auriazul portar con orgullo la camiseta y finalmente, le preguntaron que si el empate en la serie se debió a su inexperiencia en dicha fase.

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Efraín Juárez recapituló todo el 11 del Milán en la final de la Champions que pierden ante el Liverpool en el 2005.



Esto cuándo se le cuestionó si en esta serie le pesó la experiencia a él y a su equipo. pic.twitter.com/LUHZ1e6m0f — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) May 11, 2026

“Enfrente era un equipo con mucha jerarquía, de mucha calidad. Tuve la fortuna de jugar y salir campeón allá. Conozco los dos mundos. La gente y el espectáculo que se da es bueno. Luego es fútbol. A todos los Pumas, que saquen mañana su camiseta y tengamos un equipo de jerarquía, pero a veces hay que hacer eso, sufrir. Una de las cosas que dije en mi presentación es que uno de los objetivos es que su gente se sienta orgullosa de lo que representamos y somos”, compartió.



“He escuchado, leído y visto hablar mucho de la experiencia. Con el hijo de (Carlo) Ancelotti (Davide), que hicimos el curso en Gales juntos. Cuando habla de experiencia, él se refiere mucho a que su papá, Carlo, le habla y le dice: ‘Una cosa es experiencia y otra conocimiento’. Te acuerdas de la final Liverpool contra Milán 2005, 3-0 ganando en el medio tiempo y dime si ese equipo no tenía experiencia. Es fútbol. Le terminan remontando con Rafa Benítez. Ese es el fútbol. Hablamos de experiencia. El equipo hace cosas increíble hoy. He salido campeón y he perdido. Hoy somos dignos semifinalistas porque fuimos superlíderes y porque las reglas del marcador nos dan para estar en semifinales”, finalizó.