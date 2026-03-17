Sorpresa en el Real Madrid: cambio de Courtois en el entretiempo del partido con el Manchester City

Sorpresa en el Etihad: Andriy Lunin ingresó al campo de juego reemplazando a Thibaut Courtois en el descanso del duelo entre el Real Madrid y el Manchester City por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League, generando estupor en el estadio para propios y extraños.

Si bien no hay información oficial sobre el porque de la salida del belga, se especula con problemas físicos en la previa de partidos realmente importantes para el Merengue, como serán el duelo del próximo fin de semana frente al Atlético de Madrid y la llave de cuartos de final de la UCL ante el Bayern Múnich a la vuelta de la esquina.

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid y el Manchester City igualan 1-1 y, gracias al 3-0 en la ida, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se está metiendo entre los mejores ocho de Europa. A pesar de la baja de Courtois, el Merengue cuida bien su arco con buenas intervenciones de Lunin.