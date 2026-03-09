Sorteo de Cuartos de Final de la FA Cup 2025–26: un choque gigante de la Premier League encabeza la ronda

El enfrentamiento entre Manchester City y Liverpool en el Etihad Stadium encabeza los cuartos de final de la FA Cup de este año.

Era muy probable que apareciera al menos un duelo de alto perfil, considerando la gran cantidad de clubes importantes de la Premier League que seguían en el sorteo. City y Liverpool fueron los que sacaron la peor parte al quedar emparejados entre sí. Si el partido es tan emocionante como el final de su reciente enfrentamiento en liga, los aficionados pueden esperar un auténtico espectáculo.

Chelsea, una vez más, evitó a rivales de su misma división y se prepara para recibir a Port Vale. El equipo de League One, que lucha por evitar el descenso, dio la sorpresa en la quinta ronda al eliminar a un Sunderland desconcentrado, aunque no sin frustrar a su entrenador Jon Brady.

“Para ser honesto, es un poco doloroso”, admitió Brady después de llevar al equipo de tercera división a sus primeros cuartos de final de la FA Cup en 72 años. “Es un privilegio, pero también es difícil”.

La última vez que Arsenal llegó a los cuartos de final de la FA Cup terminó ganando el torneo. Los Gunners esperan repetir ese éxito tras quedar emparejados con Southampton, equipo del Championship. Mikel Arteta aún no ha vuelto a ganar un trofeo en los seis años posteriores, pero esta temporada aspira a los cuatro títulos disponibles.

Manchester City también busca su propio cuádruple, y parece estar encontrando su mejor forma en el momento justo. Mientras que equipos como Arsenal y Chelsea han evitado hasta ahora enfrentarse a rivales de la Premier League, el City tuvo que remontar para vencer 3–1 al Newcastle United el sábado. Ahora tendrá que volver a hacerlo de la manera difícil con la visita de Liverpool.

Los Reds tuvieron que superar a Wolverhampton Wanderers para entrar en el sorteo de cuartos de final. Ese duelo tuvo un sabor especial, ya que Liverpool había perdido contra el mismo rival en el mismo estadio apenas tres noches antes. El próximo mes podría haber más ganas de revancha después de la dramática derrota que sufrieron en liga ante el City.

Leeds United se ha mostrado optimista ante la posibilidad de alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 2003. Un enfrentamiento contra el ganador del partido entre West Ham United y Brentford, que se juega el lunes por la noche, podría aumentar aún más ese entusiasmo.

We will take on Liverpool at the Etihad in the FA Cup quarter-finals 🏆 pic.twitter.com/9iODzV27aJ — Manchester City (@ManCity) March 9, 2026

Sorteo Completo de los Cuartos de Final de la FA Cup 2025–26

Southampton vs. Arsenal

Chelsea vs. Port Vale

Manchester City vs. Liverpool

West Ham United o Brentford vs. Leeds United

Números del Sorteo de los Cuartos de Final

Southampton Port Vale Manchester City Leeds United Arsenal Liverpool Chelsea West Ham United o Brentford

Fechas de los Cuartos de Final de la FA Cup 2025–26

Los cuartos de final comenzarán el primer fin de semana de abril, coincidiendo con la Semana Santa. Esto también ocurre pocos días antes de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League, torneo en el que aún podrían estar participando cuatro de los equipos que siguen en la FA Cup.

Arsenal parte como claro favorito para superar a una versión debilitada del Bayer Leverkusen en los octavos de final de la Champions, mientras que Liverpool probablemente confía en sus opciones frente al Galatasaray, incluso sin su portero titular.

Sin embargo, Manchester City y Chelsea tienen desafíos europeos mucho más complicados antes de centrarse en la FA Cup. El City renovará su rivalidad con Real Madrid, mientras que los Blues se enfrentarán a los actuales campeones de Europa, Paris Saint-Germain.

Artículo original traducido de Sports Illustrated Soccer.