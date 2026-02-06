Sorteo de la Copa del Rey 2025/26: el FC Barcelona ya conoce a su rival en semifinales

Esta mañana ha tenido lugar la celebración del sorteo de las semifinales de la que Copa del Rey 2025/26, en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

De los 126 equipos que comenzaron el torneo en elmes de septiembre tan solo cuatro continúan en la competición, y son los que lucharán por convertirse en campeón de Copa. El FC Barcelona, el Athletic Club, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid son los finalistas de esta edición, y todos ellos saben lo que es ganar este trofeo.

Emparejamientos de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26

Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Athletic Club vs Real Sociedad

El FC Barcelona fue el primer equipo en conseguir su billete a las semifinales tras ganar 1-2 al Albacete. Los azulgranas son el vigente campeón del torneo y además el equipo que lo ha logrado levantar en más ocasiones, 32 en total.

El miércoles fue el turno de los equipos vascos. El Athletic Club, campeón en la temporada 2023/24, se impuso 1-2 al Valencia en Mestalla gracias a un gol de Iñaki Williams en el tiempo de descuento.

Mientras, la Real Sociedad tuvo que remontar en Mendizorroza para eliminar al Alavés en un partido que acabó 2-3. EL equipo txuriurdin fue campeón en la temporada 2019/20.

Real Sociedad - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

El último equipo en alcanzar las semifinales fue el Atlético de Madrid que pasó por encima del Betis al que goleó 0-5. Los rojiblancos han ganado la Copa en 10 ocasiones, la última en la temporada 2012/13.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa del Rey 2025/26?

La semifinal es la única ronda de este torneo que se disputa a doble partido. La ida está prevista que se juegue entre el 10 y el 12 de febrero, mientras que los partidos de vuelta están programados para la semana del 3 al 5 de marzo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA