Sorteo de semifinales de la Carabao Cup: enfrentamientos y días confirmados

El Chelsea se enfrentará al Arsenal o al Crystal Palace en las semifinales de la Carabao Cup a inicios de 2026, de acuerdo con el sorteo oficial del torneo. En la otra llave, el Manchester City se medirá al Newcastle United, actual campeón, en una serie que definirá a uno de los finalistas rumbo a Wembley.

El sorteo se llevó a cabo tras la dramática victoria del Newcastle United sobre el Fulham en los cuartos de final, disputados en St James’ Park. El vigente campeón selló su pase a la siguiente ronda con un gol en tiempo de compensación del joven canterano Lewis Miley, un tanto que desató la euforia en casa y mantuvo con vida la defensa del título.

El Chelsea fue el primer club en asegurar su lugar en semifinales, luego de imponerse 3–1 al Cardiff City el martes. El conjunto londinense tuvo que trabajar más de lo previsto para superar al equipo de la League One, resolviendo el encuentro en los minutos finales durante su visita al sur de Gales.

Un día después se sumó el Manchester City, que encaminó su triunfo 2–0 sobre el Brentford gracias a un espectacular gol de Rayan Cherki. El equipo dirigido por Pep Guardiola fue ampliamente dominante y recordó sus mejores épocas en esta competencia, misma que conquistó en cuatro temporadas consecutivas entre la 2017–18 y la 2020–21, aunque desde entonces no ha logrado volver a levantar el trofeo.

El Arsenal y el Crystal Palace también formaron parte del sorteo, pese a que aún tienen pendiente su partido de cuartos de final. El duelo, programado en el Emirates Stadium, fue aplazado hasta la próxima semana debido a ajustes en el calendario.

Como marca la tradición de la Carabao Cup, las semifinales se disputarán a ida y vuelta. Los partidos de ida se jugarán en enero, mientras que los encuentros de vuelta están programados para febrero, antes de la gran final en marzo.

Sorteo de semifinales de la Carabao Cup 2025–26

El Chelsea vs. el Arsenal / el Crystal Palace

El Newcastle United vs. el Manchester City

Calendario de rondas de la Carabao Cup 2025–26

Ronda preliminar: 4 de agosto de 2025

Primera ronda: 11 de agosto de 2025

Segunda ronda: 25 de agosto de 2025

Tercera ronda: 15 y 22 de septiembre de 2025

Cuarta ronda: 28 de octubre de 2025

Cuartos de final: 15 de diciembre de 2025

Semifinales: 12 de enero y 2 de febrero de 2026

Final: 22 de marzo de 2026

