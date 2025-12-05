Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: Estados Unidos, México, España y Argentina conocen su grupo y rivales
Será la primera ocasión que el torneo tenga 48 selecciones y tres sedes.
El sorteo del Mundial 2026 definirá el camino de las 48 selecciones que disputarán la primera Copa del Mundo repartida entre Estados Unidos, México y Canadá. En este live blog podrás seguir en vivo y al instante cada detalle del evento.
Published | Modified
MIGUEL DELUCIO
Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.