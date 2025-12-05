Sorteo simulado de la fase de grupos del Mundial: los gigantes europeos tienen más suerte que México y USA

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 ya está aquí, pero eso no significa que no podamos divertirnos simulando lo que podría suceder cuando se saquen las pelotas en el Kennedy Center de Washington D.C. el viernes a las 12 p. m. ET (9 a. m. PT / 5 p. m. GMT).

Este es un momento decisivo en la historia de la Copa Mundial de cara al próximo verano en Norteamérica, el primer torneo con tres sedes en los 95 años de historia de la competición, ya que podría allanar el camino para que los equipos prosperen o florezcan desde el principio.

Un sorteo favorable en el grupo podría significar un fuerte impulso inicial que se acelere hacia las rondas eliminatorias. De igual manera, quedar en el proverbial "Grupo de la Muerte" (normalmente hay al menos uno) podría significar irse a casa antes de lo esperado.

¿Cómo funciona el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

El proceso es relativamente sencillo.

Los 48 equipos (de los cuales 42 ya se conocen y los seis restantes se determinarán mediante varios playoffs en marzo de 2026) se dividen en cuatro bombos. Habrá un equipo por bombo, distribuido en 12 grupos.

El Bombo 1 contiene a cada uno de los tres coanfitriones, a quienes ya se les ha asignado un grupo (México (A), Canadá (B), Estados Unidos (D)) y a los nueve equipos mejor clasificados según la clasificación de la FIFA. Estas mismas clasificaciones también definen quiénes pasan a los Bombos 2, 3 y 4, mientras que los seis equipos restantes, aún desconocidos, clasificados por la vía de las eliminatorias, pasarán al Bombo 4, independientemente de su clasificación de la FIFA.

Habrá una o dos selecciones europeas en cada grupo, y no más de una de cualquiera de las otras cinco confederaciones continentales de la FIFA. La FIFA también ha determinado que, en aras del equilibrio competitivo, las cuatro selecciones mejor clasificadas (España, Argentina, Francia e Inglaterra) se mantendrán completamente separadas para que, si ganan sus grupos, no puedan enfrentarse hasta al menos las semifinales.

En cada grupo, los dos primeros equipos tras tres partidos se clasificarán automáticamente para los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros también avanzarán, lo que significa que incluso terminar en tercer lugar solo supone un 33 % de posibilidades de volver a casa al final de la fase inicial.

Sorteo simulado de la fase de grupos del Mundial 2026

La primera etapa de la simulación consiste en determinar quiénes son los seis clasificados restantes. En este sorteo simulado, realizado por Sports Illustrated, Italia, Ucrania, Kosovo y Dinamarca ganaron los playoffs de la UEFA, mientras que la República Democrática del Congo e Irak obtuvieron las demás plazas mediante la vía del playoff interconfederación.

Grupo A

México será sede por tercera ocasión | Sergio Mejia/GettyImages

En este escenario, México, que inaugurará el Mundial en el emblemático Estadio Azteca el 11 de junio, no lo ha tenido nada fácil. Italia, aunque tuvo dificultades en la clasificación, sería la favorita para liderar la clasificación, mientras que Costa de Marfil y Corea del Sur aspiran a asegurar su pase a la fase eliminatoria.

Equipo Confederación México Concacaf Costa de Marfil CAF Corea del Sur AFC Italia* UEFA

* Ganador simulado de playoffs

Grupo B

Para Canadá, en el Grupo B, la posibilidad de conseguir su primera victoria en un Mundial tras perder todos sus partidos en 1986 y 2022 es muy real. Si Croacia lidera el grupo, Canadá luchará con Paraguay por el segundo puesto directo en la siguiente fase.

Equipo Confederación Canadá Concacaf Jordania AFC Paraguay CONMEBOL Croacia UEFA

Grupo C

Alemania, que en su día fue una apuesta segura para llegar a las semifinales en prácticamente todas las Copas del Mundo, sorprendentemente ha caído en el grupo en cada una de sus últimas dos apariciones en 2018 y 2022. Esta será una oportunidad para reiniciarse y volver al buen camino, pero aún quedan posibles tropiezos en cada encuentro.

Equipo Confederación Alemania UEFA Japón AFC Nueva Zelanda OFC Sudáfrica CAF

Grupo D

Estados Unidos está preasignado al Grupo D | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Este podría ser el grupo más difícil para elegir un ganador absoluto. Estados Unidos espera que sean ellos, pero Noruega cuenta con el apoyo de Erling Haaland y Martin Ødegaard en su primer Mundial desde 1998, Dinamarca es un equipo bien preparado, y Marruecos reescribió la historia africana en el Mundial de 2022 al alcanzar las semifinales y quedar en cuarto lugar en la clasificación general.

Equipo Confederación Estados Unidos Concacaf Noruega UEFA Marruecos CAF Dinamarca* UEFA

* Ganador simulado de playoffs

Grupo E

¿Harry Kane conducirá a Inglaterra a la gloria? | Sebastian Frej/GettyImages

Inglaterra debería ganar cómodamente esta simulación del Grupo E en busca de su primer título mundial en 60 años, pero todo lo demás por debajo de los Tres Leones está totalmente abierto. Incluso un tercer puesto y el pase a las rondas eliminatorias por esa vía no está fuera del alcance de Kosovo con un solo buen resultado.

Equipo Confederación Inglaterra UEFA Kosovo* UEFA Egipto CAF Colombia CONMEBOL

*simulated playoff winner

Grupo F

Puede que la generación dorada se haya marchitado, sin haber alcanzado su plenitud, pero Bélgica ha recibido quizás el grupo más cómodo de todos, lo que debería facilitarles el paso a dieciseisavos de final. Asimismo, esto les da a Irán, Haití y Túnez una fantástica oportunidad de clasificarse para las eliminatorias.

Equipo Confederación Bélgica UEFA Irán AFC Haití Concacaf Túnez CAF

Grupo G

Cristiano Ronaldo es elegible para todos los partidos | Tim Clayton/GettyImages

Hay muchas historias por desentrañar en un posible Grupo G entre Cristiano Ronaldo, que no está suspendido, y Portugal. El jugador de 40 años se enfrentará a su actual país de adopción, Arabia Saudí, mientras que Cabo Verde, un equipo modesto en el Mundial, estuvo gobernado por Portugal hasta 1975.

Equipo Confederación Portugal UEFA Arabia Saudí AFC Uruguay CONMEBOL Cabo Verde CAF

Grupo H

En su primer Mundial, la isla caribeña de Curazao se enfrenta a una situación difícil, al enfrentarse a Francia, Escocia y Senegal. Sin embargo, esto es un buen augurio para los escoceses, que disputan su primer Mundial desde 1998, ya que nunca habían superado la primera ronda en ocho intentos anteriores.

Equipo Confederación Francia UEFA Curaçao Concacaf Escocia UEFA Senegal CAF

Grupo I

Suponiendo que Países Bajos se clasifique y termine primero, Australia y Ghana son quizás los grandes ganadores. Uno o ambos podrían asegurar un puesto en la fase eliminatoria gracias a que tres de sus grupos podrían avanzar. Panamá, que perdió sus tres partidos en 2018, tendría que dar la sorpresa.

Equipo Confederación Países Bajos UEFA Australia AFC Ghana CAF Panamá Concacaf

Grupo J

España es la vigente campeona de Europa | Anadolu/GettyImages

El Grupo J es otro ejemplo de un grupo con un gran equipo —en este caso, España, vigente campeona de Europa— y abierto a partir de ahí. Hay que estar atentos a Ecuador, que está formando una generación dorada con Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié, Kendry Páez, Joel Ordóñez y Pervis Estupiñán.

Equipo Confederación España UEFA Argelia CAF Ecuaddor CONMEBOL Irak* AFC

* Ganador simulado de playoffs

Grupo K

Dos equipos que se clasifican por primera vez podrían dar lugar a un Mundial inolvidable. La República Democrática del Congo y Uzbekistán se han clasificado en un grupo junto al campeón histórico, Brasil. Además, con Austria como única otra competición, uno o ambos tienen la oportunidad de avanzar en el torneo....

Equipo Confederación Brasil CONMEBOL República Democráctica del Congo* CAF Uzbekistán AFC Austria UEFA

* Ganador simulado de playoffs

Grupo L

¿Será otro Mundial para Lionel Messi? | Marcelo Endelli/GettyImages

Para Lionel Messi y Argentina, la defensa de su título de 2022 comienza con los partidos de la fase de grupos contra Suiza, Ucrania y Qatar. No es un paseo para los campeones, pero sería una gran sorpresa si cayeran en este obstáculo.

Equipo Confederación Argentina CONMEBOL Suiza UEFA Ucrania* UEFA Qatar AFC



* Ganador simulado de playoffs





