Steven Gerrard se sincera sobre si reemplazaría a Arne Slot en el banquillo del Liverpool

Aunque el Liverpool ha ido enderezando el rumbo, no cesan los rumores y las dudas entre anaistas y seguidores de la Premier League sobre la permanencia de Arne Slot al frente del banquillo. Incluso una leyenda del club, Steven Gerrard, ha entrado en la discusión.

Gerrad concedió una entrevista recientemente en la que admitió que no dudaría en aceptar la oportunidad de regresar a Anfield. Sin embargo, se encargó de dejar claro que no es su deseo reemplazar a Arne Slot como entrenador en este momento.

La presión sobre Slot es enorme. Su defensa del título de la Premier League de la temporada pasada no ha sido lo que se esperaba. Hubo un gasto récord en fichajes para sumar a jugadores como Alexander Isak –ahora lesionado- y Florian Wirtz que no ha dado los resultados esperados.

La polémica disputa con el delantero estrella Mohamed Salah tampoco ayudó a mejorar su imagen, sino que ha generado nuevas especulaciones sobre la posibilidad de que el puesto de Slot esté en riesgo.

En medio de este escenario no faltó quien alzara su voz para pedir que el Liverpool sustituyera a Slot por Gerrard, quien ha estado desempleado desde que salió del Al Ettifaq en enero.

El excentrocampista es un ícono pues no sólo ocupa el tercer puesto en partidos de todos los tiempos y el sexto lugar en la tabla de goleadores en la historia del club; esos elementos se suman a su apego de toda la vida por el Liverpool para recibir el respaldo en su intento de llegar a dirigir el equipo de mayores. Ya tuvo experiencia con equipos de las categorías inferiores: fue entrenador juvenil en el equipo Sub-18 y Sub-19.

En declaraciones al Ally's Social Club de TNT Sports, Gerrard admitió que tiene el sueño de dirigir al Liverpool algún día. No obstante, quiso subrayar no tiene prisa por lograrlo.m Sobre todo, que no está esperando ser el sustituto de Arne Slot

“Seré brutalmente honesto contigo”, comenzó Gerrard, a quien el exentrenador Jürgen Klopp respaldó para dirigir al Liverpool algún día. “Ayudaría al Liverpool en cualquier aspecto, a cualquier hora del día. Los ayudaría en lo que fuera”.

“No quiero que el entrenador del Liverpool pierda su trabajo. Quiero que Arne Slot arregle esto, le dé la vuelta y haga grande al Liverpool. Estaba dando tumbos por toda la ciudad hace cuatro o cinco meses, cuando el Liverpool ganó la liga”, aseguró. “Soy hincha del Liverpool, quiero lo mejor para el Liverpool, si el Liverpool me necesita en cualquier aspecto, en cualquier momento, estaré ahí para ellos”.

¿Sigue bajo presión Arne Slot?

Es un hecho que los entrenadores de tan alto nivel siempre estarán bajo la lupa y sobran ejemplos de ello en cualquier liga. Analistas del fútbol como Tom Gott, de Sports Illustrated, consideran que Arne Slot nunca escapará del escrutinio, pero sin duda creen que el neerlandés ha “aliviado la presión sobre sus hombros” en las últimas semanas.

Ciertamente el rendimiento del equipo en el campo sigue siendo irregular, pero el Liverpool ha mejorado notablemente desde que Slot hizo ajustes y adoptó una formación más estrecha. Ese cambio táctico también tuvo algunas desventajas y contribuyó a que aumentara la presión sobre él cuando afectó a Mohamed Salah, pero en este punto parece que ambos superaron la peor parte de sus problemas.

Contrario a como lucía el panorama hace un par de semanas, en este momento sería una sorpresa que Slot fuese despedido. En el Liverpool siguen apoyando al neerlandés, que se ganó un gran prestigio cuando sorprendió a todos consiguiendo el título de la temporada pasada.

Y aunque ahora la narrativa está signada por el pesimismo, la verdad es que el Liverpool sigue metido en la lucha por la clasificación para la Champions League, y que lleva seis partidos invicto en todas las competiciones. A todas luces Slot ha recuperado el rumbo y puede que ya haya superado lo que significó la mayor prueba en su carrera como entrenador.

Pero no todo es festejo y sonrisas. La reciente lesión del atacante sueco Alexander Isak, que fue un fichaje récord en el verano, plantea un nuevo desafío para Slot. Los analistas creen que, a pesar de que todo apunta a que la dolencia de Isak es grave, el entrenador tendrá tiempo de sobra para resolverlo.

