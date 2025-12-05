Stuttgart vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Bayern Múnich visita al Stuttgart en la Jornada 13 de la Bundesliga. El conjunto bávaro marcha como líder con paso perfecto de la clasificación general con 34 unidades, producto de 11 victorias y un empate.

Por su cuenta, el cuadro de Stuttgart está en la sexta posición con 22 unidades tras siete victorias, un empate y cuatro derrotas.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Stuttgart vs Bayern Múnich?

Ciudad: Stuttgart

Fecha: sábado 6 de diciembre

Horario: 09:30 horas (Estados Unidos), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)

Estadio: Mercedes-Benz Arena

¿Cómo se podrá ver el Stuttgart vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

Países Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports México Sky+ España DAZN DAZN Spain

Últimos cinco partidos del Stuttgart

Rival Resultado Competición Bochum 0-2 V DFB Pokal Hamburg 2-1 D Bundesliga Go Ahead Eagles 0-4 V Europa League BVB 3-3 E Bundesliga Augsburgo 3-2 V Bundesliga

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competición Union Berlin 2-3 V DFB Pokal St. Pauli 3-1 V Bundesliga Arsenal 3-1 D Champions League Friburgo 6-2 V Bundesliga Union Berlin 2-2 E Bundesliga

Últimas noticias del Stuttgart

Entre semana el cuadro de Stuttgart avanzó a los cuartos de final de la DFB Pokal al eliminar en los octavos de final al Bochum por marcador 0-2 con un autogol y un gol de Deniz Undav.

Últimas noticias del Bayern Múnich

𝑾𝒊𝒓 𝒔𝒕𝒆𝒉𝒆𝒏 𝒊𝒎 𝑽𝑰𝑬𝑹𝑻𝑬𝑳𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳𝑬! 💪🔓 pic.twitter.com/RhHDuc2ipK — FC Bayern München (@FCBayern) December 3, 2025

El conjunto bávaro visitó al Union Berlin en los octavos de final de DFB Pokal y consiguieron el triunfo 2-3 para avanzar a los cuartos de final del torneo copero. Dos autogoles y un tanto de Harry Kane le dieron el triunfo a la visita.

Posibles alineaciones

Stuttgart

Portero: Alexander Nübel.

Defensas: Ramon Hendriks, Jeff Chabot, Ameen Al-Dakhil.

Centrocampistas: Pascal Stenzel, Chema Andres,Nikolas Nartey, Josha Vagnoman, Chris Führich, Bilal El Khannouss.

Delanteros: Badredine Bouanani.

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer.

Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Raphaël Guerreiro.

Centrocampistas: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof.

Delanteros: Harry Kane.

Pronóstico SI

El cuadro bávaro visita al Stuttgart que mancha en sexto lugar de la clasificación buscando mantenerse en zona de competencias europeas, por lo que no será un encuentro sencillo, posiblemente sea algo cerrado, sin embargo, la balanza se terminará por inclinar para la visita y creemos que será una victoria ajustada.

Stuttgart 1-2 Bayern Múnich

