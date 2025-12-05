Stuttgart vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Bayern Múnich visita al Stuttgart en la Jornada 13 de la Bundesliga. El conjunto bávaro marcha como líder con paso perfecto de la clasificación general con 34 unidades, producto de 11 victorias y un empate.
Por su cuenta, el cuadro de Stuttgart está en la sexta posición con 22 unidades tras siete victorias, un empate y cuatro derrotas.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Stuttgart vs Bayern Múnich?
- Ciudad: Stuttgart
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Horario: 09:30 horas (Estados Unidos), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)
- Estadio: Mercedes-Benz Arena
¿Cómo se podrá ver el Stuttgart vs Bayern Múnich en TV y streaming online?
Países
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin transmisión
ESPN Select, fuboTV, ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
DAZN
DAZN Spain
Últimos cinco partidos del Stuttgart
Rival
Resultado
Competición
Bochum
0-2 V
DFB Pokal
Hamburg
2-1 D
Bundesliga
Go Ahead Eagles
0-4 V
Europa League
BVB
3-3 E
Bundesliga
Augsburgo
3-2 V
Bundesliga
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
Union Berlin
2-3 V
DFB Pokal
St. Pauli
3-1 V
Bundesliga
Arsenal
3-1 D
Champions League
Friburgo
6-2 V
Bundesliga
Union Berlin
2-2 E
Bundesliga
Últimas noticias del Stuttgart
Entre semana el cuadro de Stuttgart avanzó a los cuartos de final de la DFB Pokal al eliminar en los octavos de final al Bochum por marcador 0-2 con un autogol y un gol de Deniz Undav.
Últimas noticias del Bayern Múnich
El conjunto bávaro visitó al Union Berlin en los octavos de final de DFB Pokal y consiguieron el triunfo 2-3 para avanzar a los cuartos de final del torneo copero. Dos autogoles y un tanto de Harry Kane le dieron el triunfo a la visita.
Posibles alineaciones
Stuttgart
Portero: Alexander Nübel.
Defensas: Ramon Hendriks, Jeff Chabot, Ameen Al-Dakhil.
Centrocampistas: Pascal Stenzel, Chema Andres,Nikolas Nartey, Josha Vagnoman, Chris Führich, Bilal El Khannouss.
Delanteros: Badredine Bouanani.
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer.
Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Raphaël Guerreiro.
Centrocampistas: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof.
Delanteros: Harry Kane.
Pronóstico SI
El cuadro bávaro visita al Stuttgart que mancha en sexto lugar de la clasificación buscando mantenerse en zona de competencias europeas, por lo que no será un encuentro sencillo, posiblemente sea algo cerrado, sin embargo, la balanza se terminará por inclinar para la visita y creemos que será una victoria ajustada.
Stuttgart 1-2 Bayern Múnich
