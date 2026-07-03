Suiza vs Argelia - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Suiza se enfrenta a Argelia en su partido de dieciseisavos de final del Mundial en el BC Place el jueves por la noche, con la posibilidad de enfrentarse a Colombia o Ghana en la siguiente ronda.

Suiza se colocó en la cima del Grupo B a pesar de un tropiezo inicial contra Qatar. Las victorias sobre Bosnia y Herzegovina y Canadá les brindaron un partido de primera ronda más asequible. Dicho esto, Argelia sigue siendo un rival difícil.

Los norteafricanos son irregulares, pero cuentan con jugadores de gran talento, especialmente en ataque. Tras la derrota ante Argentina, una trabajada victoria sobre Jordania y un emocionante empate 3-3 contra Austria les bastaron para clasificarse terceros del Grupo J.

No se espera que ninguna de las dos naciones tenga un gran impacto en la fase eliminatoria. Suiza no ha llegado a cuartos de final desde 1954, mientras que Argelia nunca ha superado los octavos de final. Sin embargo, el sorteo ha sido favorable para ambas, que pueden alcanzar los cuartos de final sin enfrentarse a un verdadero gigante del fútbol internacional en las eliminatorias.

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