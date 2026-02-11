Sunderland AFC vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

La acción de la Premier League no se detiene y este miércoles nos regala un choque fascinante en el noreste de Inglaterra. El Sunderland AFC, la gran revelación de la temporada y único equipo invicto como local, recibe al vigente campeón, el Liverpool.

Los Black Cats de Régis Le Bris llegan heridos tras caer 3-0 ante el líder Arsenal el fin de semana, pero regresan a su feudo, donde han sumado 26 de sus 36 puntos y no conocen la derrota en 12 partidos.

Por su parte, los Reds de Arne Slot atraviesan una tormenta: marchan sextos, a cinco puntos de Champions, y vienen de perder de forma dramática 1-2 ante el Manchester City con un gol de Haaland en el 93'. Con una defensa que hace aguas fuera de casa (21 goles encajados), visitar el Stadium of Light es una prueba de fuego para sus aspiraciones europeas.

¿A qué hora se juega el Sunderland vs Liverpool?

Ciudad : Sunderland, Inglaterra

: Sunderland, Inglaterra Estadio : Stadium of Light

: Stadium of Light Fecha : miércoles 11 de febrero de 2026

: miércoles 11 de febrero de 2026 Hora : 14:15 ET (USA), 13:15 CDMX, 20:15 España

: 14:15 ET (USA), 13:15 CDMX, 20:15 España Árbitro: Chris Kavanagh

Stadium of Light, casa del Sunderland | NurPhoto/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Sunderland: 0 victorias

Empate: 2

Liverpool: 3 victorias

Dato destacado: Aunque el Liverpool domina el historial reciente (invicto en los últimos 11), en la primera vuelta de esta temporada empataron 1-1 en Anfield gracias a un autogol de Mukiele.

Últimos 5 partidos

Sunderland AFC Liverpool Arsenal 3-0 Sunderland

(07/02/26) Liverpool 1-2 Man City

(08/02/26) Sunderland 3-0 Burnley

(02/02/26) Liverpool 4-1 Newcastle

(31/01/26) West Ham 3-1 Sunderland

(24/01/26) Liverpool 6-0 Qarabağ

(28/01/26) [UCL] Sunderland 2-1 Crystal Palace

(17/01/26) Bournemouth 3-2 Liverpool

(24/01/26) Everton 1-1 (p) Sunderland

(10/01/26) [FA Cup] Marsella 0-3 Liverpool

(21/01/26) [UCL]

¿Cómo ver el Sunderland vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Telemundo Deportes, Universo, TeleXitos México TNT Sports, HBO Max España DAZN

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-BURNLEY | PAUL ELLIS/GettyImages

Últimas noticias del Sunderland

El equipo de Le Bris tiene una baja capital: su líder en el medio campo, Granit Xhaka, está fuera por una lesión de tobillo, al igual que el fichaje invernal Jocelin Ta Bi. Bertrand Traoré sigue sin estar disponible tras la Copa África.

La responsabilidad recaerá en Noah Sadiki y Habib Diarra para sostener la medular. En ataque, el neerlandés Brian Brobbey, muy efectivo en casa, será la referencia, flanqueado por Trai Hume y Chemsdine Talbi, quien ya marcó en Anfield y busca hacer historia anotando en ambos duelos ante los Reds.

Posible alineación de Sunderland (5-4-1): Matija Roefs; Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Reinildo Mandava, Trai Hume; Chemsdine Talbi, Noah Sadiki, Habib Diarra, Enzo Le Fée; Brian Brobbey.

Liverpool v Manchester City - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Últimas noticias del Liverpool

Arne Slot tiene un rompecabezas. A las lesiones de Alexander Isak, Jeremie Frimpong y Conor Bradley, se suma la suspensión de Dominik Szoboszlai, expulsado ante el City tras marcar un golazo de tiro libre.

Esto obligará a improvisar, probablemente con Curtis Jones como lateral derecho de emergencia. La delantera seguirá comandada por Mohamed Salah, quien busca romper su sequía goleadora (sin marcar en liga desde noviembre), acompañado por Florian Wirtz y Cody Gakpo, mientras Hugo Ekitiké lucha por recuperar su olfato.

Posible alineación de Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitiké.

Pronóstico SI Fútbol

El Stadium of Light es un recinto maldito para los visitantes esta temporada. El Sunderland se crece ante los grandes en casa (ha vencido a campeones recientes). El Liverpool llega golpeado anímicamente y con muchas bajas en defensa y medio campo. Se perfila un partido muy físico donde el invicto local podría mantenerse.

Sunderland 1-1 Liverpool

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE