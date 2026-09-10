Sunderland vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal está de fiesta. Invicto y con puntaje perfecto en la Premier League, ganó el debut en la Champions League 2026/27 contra el Napoli el miércoles. Ahora, de vuelta en Inglaterra, le tocará enfrentar al Sunderland en Tyne y Wear y buscará seguir sumando de a tres en la liga local.

Los Black Cats, por su parte, tienen cuatro puntos, están 12° en la tabla y necesitan sumar victorias para poder despegar y mejorar un arranque con altibajos.

A continuación, toda la información para el partido de este sábado.

Pronóstico SI Fútbol

El Sunderland se hace muy fuerte en su casa y va a intentar hacerle la tarea difícil al Arsenal, a pesar de que los londinenses lleguen con el envión de la Champions. De todas formas, los Gunners tienen más argumentos a favor, por el puntaje perfecto en la Premier y un solo gol en contra desde que comenzó la temporada. Los Black Cats pueden aguantar lo más que puedan, pero frenar durante 90 minutos a un equipo que viene ganando no sería posible.

Sunderland 0-1 Arsenal

¿A qué hora se juega el Sunderland vs Arsenal?

Ciudad: Sunderland, Inglaterra

Estadio: Stadium of Light

Fecha: sábado 12 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: John Brooks

Historial de enfrentamientos directos entre el Sunderland y el Arsenal

Sunderland: 0

0 Empates : 1

: 1 Arsenal: 4

Último partido entre ambos: 7/2/2026 - Arsenal 3-0 Sunderland- Fecha 25, Premier League

Últimos 5 partidos

Sunderland Arsenal Sunderland 1-0 Hull City 8/9/2026 Napoli 0-1 Arsenal 9/9/2026 Brentford 1-1 Sunderland 5/9/2026 Arsenal 2-1 Chelsea 6/9/2026 Sunderland 1-0 Fulham 30/8/2026 Aston Villa 0-1 Arsenal 31/8/2026 Ipswich 2-1 Sunderland 22/8/2026 Arsenal 3-0 Coventry 21/8/2026 Sunderland 2-1 Rennes 15/8/2026 Arsenal 3-0 Manchester City 16/8/2026

¿Cómo ver el Sunderland vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo, NBC, UNIVERSO México Max Mexico España DAZN España

Últimas noticias del Sunderland

Regis Le Bris, Sunderland | Ian Horrocks/GettyImages

Los Black Cats llegan al duelo contra el Arsenal después de dos resultados positivos en dos competiciones distintas. Por la Premier, los dirigidos por Régis Le Bris empataron 1-1 contra el Brentford luego de comenzar en desventaja por el gol de Vitaly Janelt. Enzo Le Fée convirtió de penal al minuto 82 y rescató un punto para los Black Cats, que también tuvieron un gol de Dan Ballard anulado por el VAR. "Fue probablemente uno de los mejores primeros tiempos que hemos tenido en la Premier hasta ahora", expresó el DT.

Días después llegó la victoria 1-0 ante el Hull City por la tercera ronda de la Carabao Cup. Le Bris cambió a los once titulares y Chemsdine Talbi marcó el único gol del encuentro al minuto 71. "Necesitaremos esta profundidad y se puede construir a través de las competiciones", dijo el técnico, quien también confirmó que Romaine Mundle estará fuera durante los próximos meses por una lesión en la rodilla izquierda. Con el pase a la cuarta ronda asegurado, Chris Rigg remarcó la mentalidad que busca desarrollar el plantel. "Tenemos que empezar a acostumbrarnos a ganar, es lo más importante", analizó.

Posible alineación del Sunderland contra el Arsenal (4-3-3): Robin Roefs; Nordi Mukiele, Kevin Danso, Dan Ballard, Reinildo Mandava; Granit Xhaka, Noah Sadiki; Bertrand Traoré, Enzo Le Fée, Simon Adingra; Brian Brobbey.

Últimas noticias del Arsenal

Mikel Arteta, Arsenal | David Price/GettyImages

El Arsenal lleva cinco victorias en sus primeros cinco partidos de la temporada. La última llegó este miércoles por 1-0 contra el Napoli en el debut de la Champions. Los Gunners encontraron el gol al minuto 75 de los pies de Martin Odegaard. El tanto nació de una jugada de 29 pases que terminó con un remate del noruego desde el borde del área.

El marcador también dejó al equipo de Mikel Arteta con 13 triunfos consecutivos en fase de grupos o fase de liga del torneo europeo. A eso se le suman 20 vallas invictas en 40 encuentros del campeonato bajo el mando del DT español. "Estoy muy, muy feliz por la manera en la que afrontamos el partido desde el primer minuto", expresó el entrenador después de la victoria en Italia.

Odegaard vive un inicio de campaña brillante y ya convirtió cuatro goles en cinco partidos, contando la Community Shield. El capitán venía de marcar el tanto del triunfo por 2-1 ante el Chelsea en la Premier League y volvió a aparecer en Nápoles. Además de convertir, creó seis oportunidades y registró 120 intervenciones con la pelota. "Cuando un jugador así está en forma y tiene esa calidad, puede brillar en cualquier equipo y para nosotros es muy importante", dijo Declan Rice post partido.

Posible alineación del Arsenal contra el Sunderland (4-2-3-1): David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Christos Tzolis; Kai Havertz.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE