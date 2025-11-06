Sunderland vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 11 de la Premier League nos regala uno de los duelos más atractivos de la temporada. El Sunderland, el equipo revelación que se ubica en puestos de Champions, recibe en el Stadium of Light al Arsenal, el líder absoluto e invicto de la competición.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Sunderland vs Arsenal?

Ciudad : Sunderland, Inglaterra

: Sunderland, Inglaterra Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Horario : 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)

: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España) Estadio: Stadium of Light

¿Cómo se podrá ver el Sunderland vs Arsenal en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo, NBC Amazon Prime, Peacock, fubo, México TNT Sports HBO Max España DAZN DAZN, Amazon Prime Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Sunderland

Rival Resultado Competición Everton 1-1 E Premier League Chelsea 2-1 V Premier League Wolves 2-0 V Premier League Manchester United 0-2 D Premier League Nottingham Forest 1-0 V Premier League

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Slavia Praga 3-0 V UEFA Champions League Burnley 2-0 V Premier League Brighton 2-0 V EFL Cup Crystal Palace 1-0 V Premier League Atlético de Madrid 4-0 V UEFA Champions League

Últimas noticias del Sunderland

Los Black Cats, dirigidos por Régis Le Bris, son la gran sorpresa de la Premier League. Se ubican en el cuarto puesto con 18 puntos. Vienen de un empate 1-1 en casa ante el Everton, pero su racha reciente es espectacular, incluyendo una victoria de prestigio en su visita al Chelsea.

Últimas noticias del Arsenal

Los Gunners de Mikel Arteta están intratables. Son líderes invictos de la Premier League con 25 puntos, seis más que su perseguidor más cercano. Vienen de ganar 0-2 al Burnley en liga y de golear 0-3 al Slavia Praga en Champions.

Suman cinco victorias al hilo en todas las competiciones, sin recibir un solo gol, por lo que están asustando a más de uno en la Premier League y en toda Europa.

Posibles alineaciones

Sunderland

Portero : Rome-Jayden Roefs

: Rome-Jayden Roefs Defensas : Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Lutsharel Geertruida, Reinildo Mandava, Trai Hume

: Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Lutsharel Geertruida, Reinildo Mandava, Trai Hume Centrocampistas : B. Traoré, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée

: B. Traoré, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée Delantero: Wilson Isidor.

Arsenal

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori

: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori Centrocampistas : Martin Zubimendi, Declan Rice

: Martin Zubimendi, Declan Rice Mediapunta : Eberechi Eze

: Eberechi Eze Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Leandro Trossard.

Es un duelo en la cumbre. Sunderland ha demostrado ser un rival durísimo en casa, pero el Arsenal parece estar en un nivel superior, con una defensa impenetrable y un ataque letal. La racha de los Gunners es demasiado sólida para cortarse ahora.

Sunderland 0-2 Arsenal

