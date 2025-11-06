Sunderland vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 11 de la Premier League nos regala uno de los duelos más atractivos de la temporada. El Sunderland, el equipo revelación que se ubica en puestos de Champions, recibe en el Stadium of Light al Arsenal, el líder absoluto e invicto de la competición.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Sunderland vs Arsenal?
- Ciudad: Sunderland, Inglaterra
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Horario: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Stadium of Light
¿Cómo se podrá ver el Sunderland vs Arsenal en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo, NBC
Amazon Prime, Peacock, fubo,
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN
DAZN, Amazon Prime
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Sunderland
Rival
Resultado
Competición
Everton
1-1 E
Premier League
Chelsea
2-1 V
Premier League
Wolves
2-0 V
Premier League
Manchester United
0-2 D
Premier League
Nottingham Forest
1-0 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Slavia Praga
3-0 V
UEFA Champions League
Burnley
2-0 V
Premier League
Brighton
2-0 V
EFL Cup
Crystal Palace
1-0 V
Premier League
Atlético de Madrid
4-0 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Sunderland
Los Black Cats, dirigidos por Régis Le Bris, son la gran sorpresa de la Premier League. Se ubican en el cuarto puesto con 18 puntos. Vienen de un empate 1-1 en casa ante el Everton, pero su racha reciente es espectacular, incluyendo una victoria de prestigio en su visita al Chelsea.
Últimas noticias del Arsenal
Los Gunners de Mikel Arteta están intratables. Son líderes invictos de la Premier League con 25 puntos, seis más que su perseguidor más cercano. Vienen de ganar 0-2 al Burnley en liga y de golear 0-3 al Slavia Praga en Champions.
Suman cinco victorias al hilo en todas las competiciones, sin recibir un solo gol, por lo que están asustando a más de uno en la Premier League y en toda Europa.
Posibles alineaciones
Sunderland
- Portero: Rome-Jayden Roefs
- Defensas: Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Lutsharel Geertruida, Reinildo Mandava, Trai Hume
- Centrocampistas: B. Traoré, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée
- Delantero: Wilson Isidor.
Arsenal
- Portero: David Raya
- Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori
- Centrocampistas: Martin Zubimendi, Declan Rice
- Mediapunta: Eberechi Eze
- Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Leandro Trossard.
Pronóstico SI
Es un duelo en la cumbre. Sunderland ha demostrado ser un rival durísimo en casa, pero el Arsenal parece estar en un nivel superior, con una defensa impenetrable y un ataque letal. La racha de los Gunners es demasiado sólida para cortarse ahora.
Sunderland 0-2 Arsenal
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.