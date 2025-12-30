Sunderland vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La jornada 19 de la Premier League nos trae un duelo atractivo en el primer día del año 2026.

El Manchester City, que llega con una gran racha de resultados positivos, visita al Sunderland, que es una de las revelaciones del torneo y busca seguir dando pelea en los puestos europeos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Sunderland vs Manchester City?

Ciudad : Sunderland, Inglaterra

: Sunderland, Inglaterra Fecha : jueves 1 de enero

: jueves 1 de enero Horario : 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Estadio de Luz

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS | ANDY BUCHANAN/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Sunderland vs Manchester City en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU - USA Network, NBC Sports México TNT Sports Max Mexico España DAZN DAZN, Movistar+

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Forest 2-1 2-1 V Premier League West Ham 3-0 V Premier League Brentford 2-0 V Cuartos de final EFL Cup Crystal Palace 3-0 V Premier League Real Madrid 2-1 V Champions League

Últimos cinco partidos del Sunderland

Rival Resultado Competición Leeds 1-1 E Premier League Brighton 0-0 E Premier League Newcastle 1-0 V Premier League Manchester City 3-0 D Premier League Liverpool 1-1 E Premier League

Últimas noticias del Sunderland

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Los Black Cats, dirigidos por Régis Le Bris, se mantienen rondando los puestos europeos, peleando codo a codo con los grandes. El equipo ha demostrado carácter y capacidad de reacción, pero tendrá una prueba de fuego ante un gigante como el City, con la ilusión de determinar que son un rival de temer para cualquiera en la Premier League.

Últimas noticias del Manchester City

Nottingham Forest v Manchester City - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

No empata un partido hace casi tres meses (2-2 ante Mónaco por Champions League el 1-10) y desde ahí a la fecha jugó 18 partidos, con un récord brutal: 15 victorias y 3 derrotas. La profundidad de la plantilla permite a Guardiola mantener un nivel altísimo tras haber recuperado prácticamente a todos los jugadores, ya que el único lesionado es Mateo Kovacic, que será baja hasta marzo.

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly

Centrocampistas: Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders

Delanteros: Phil Foden, Erling Haaland, Jérémy Doku.

Sunderland

Portero: Rome-Jayden Roefs

Defensas: Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Reinildo Mandava

Centrocampistas: Bertrand Traoré, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi

Delantero: Wilson Isidor.

Pronóstico SI

El Manchester City es el gran favorito, especialmente por su estado de forma. Sunderland es un equipo valiente, pero su defensa podría sufrir ante el talento individual de sus rivales.

Sunderland 1 - Manchester City 3