Sports Illustrated Fútbol

Sunderland vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Citizens' buscan asaltar el liderato de la Premier League ante el Sunderland, que se aferra a la zona alta.
Gonzalo Orellano|
Manchester City v Sunderland - Premier League
Manchester City v Sunderland - Premier League | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

La jornada 19 de la Premier League nos trae un duelo atractivo en el primer día del año 2026.

El Manchester City, que llega con una gran racha de resultados positivos, visita al Sunderland, que es una de las revelaciones del torneo y busca seguir dando pelea en los puestos europeos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Sunderland vs Manchester City?

  • Ciudad: Sunderland, Inglaterra
  • Fecha: jueves 1 de enero
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Estadio de Luz
FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS
FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS | ANDY BUCHANAN/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Sunderland vs Manchester City en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

-

USA Network, NBC Sports

México

TNT Sports

Max Mexico

España

DAZN

DAZN, Movistar+

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival

Resultado

Competición

Forest 2-1

2-1 V

Premier League

West Ham

3-0 V

Premier League

Brentford

2-0 V

Cuartos de final EFL Cup

Crystal Palace

3-0 V

Premier League

Real Madrid

2-1 V

Champions League

Últimos cinco partidos del Sunderland

Rival

Resultado

Competición

Leeds

1-1 E

Premier League

Brighton

0-0 E

Premier League

Newcastle

1-0 V

Premier League

Manchester City

3-0 D

Premier League

Liverpool

1-1 E

Premier League

Últimas noticias del Sunderland

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS
FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Los Black Cats, dirigidos por Régis Le Bris, se mantienen rondando los puestos europeos, peleando codo a codo con los grandes. El equipo ha demostrado carácter y capacidad de reacción, pero tendrá una prueba de fuego ante un gigante como el City, con la ilusión de determinar que son un rival de temer para cualquiera en la Premier League.

Últimas noticias del Manchester City

Rayan Cherki
Nottingham Forest v Manchester City - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

No empata un partido hace casi tres meses (2-2 ante Mónaco por Champions League el 1-10) y desde ahí a la fecha jugó 18 partidos, con un récord brutal: 15 victorias y 3 derrotas. La profundidad de la plantilla permite a Guardiola mantener un nivel altísimo tras haber recuperado prácticamente a todos los jugadores, ya que el único lesionado es Mateo Kovacic, que será baja hasta marzo.

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly
Centrocampistas: Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders
Delanteros: Phil Foden, Erling Haaland, Jérémy Doku.

Sunderland

Portero: Rome-Jayden Roefs
Defensas: Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Reinildo Mandava
Centrocampistas: Bertrand Traoré, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi
Delantero: Wilson Isidor.

Pronóstico SI

El Manchester City es el gran favorito, especialmente por su estado de forma. Sunderland es un equipo valiente, pero su defensa podría sufrir ante el talento individual de sus rivales.

Sunderland 1 - Manchester City 3

Published | Modified
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

Home/Futbol