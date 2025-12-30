Sunderland vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La jornada 19 de la Premier League nos trae un duelo atractivo en el primer día del año 2026.
El Manchester City, que llega con una gran racha de resultados positivos, visita al Sunderland, que es una de las revelaciones del torneo y busca seguir dando pelea en los puestos europeos.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Sunderland vs Manchester City?
- Ciudad: Sunderland, Inglaterra
- Fecha: jueves 1 de enero
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Estadio de Luz
¿Cómo se podrá ver el Sunderland vs Manchester City en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
-
USA Network, NBC Sports
México
TNT Sports
Max Mexico
España
DAZN
DAZN, Movistar+
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Forest 2-1
2-1 V
Premier League
West Ham
3-0 V
Premier League
Brentford
2-0 V
Cuartos de final EFL Cup
Crystal Palace
3-0 V
Premier League
Real Madrid
2-1 V
Champions League
Últimos cinco partidos del Sunderland
Rival
Resultado
Competición
Leeds
1-1 E
Premier League
Brighton
0-0 E
Premier League
Newcastle
1-0 V
Premier League
Manchester City
3-0 D
Premier League
Liverpool
1-1 E
Premier League
Últimas noticias del Sunderland
Los Black Cats, dirigidos por Régis Le Bris, se mantienen rondando los puestos europeos, peleando codo a codo con los grandes. El equipo ha demostrado carácter y capacidad de reacción, pero tendrá una prueba de fuego ante un gigante como el City, con la ilusión de determinar que son un rival de temer para cualquiera en la Premier League.
Últimas noticias del Manchester City
No empata un partido hace casi tres meses (2-2 ante Mónaco por Champions League el 1-10) y desde ahí a la fecha jugó 18 partidos, con un récord brutal: 15 victorias y 3 derrotas. La profundidad de la plantilla permite a Guardiola mantener un nivel altísimo tras haber recuperado prácticamente a todos los jugadores, ya que el único lesionado es Mateo Kovacic, que será baja hasta marzo.
Posibles alineaciones
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly
Centrocampistas: Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders
Delanteros: Phil Foden, Erling Haaland, Jérémy Doku.
Sunderland
Portero: Rome-Jayden Roefs
Defensas: Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Reinildo Mandava
Centrocampistas: Bertrand Traoré, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi
Delantero: Wilson Isidor.
Pronóstico SI
El Manchester City es el gran favorito, especialmente por su estado de forma. Sunderland es un equipo valiente, pero su defensa podría sufrir ante el talento individual de sus rivales.
Sunderland 1 - Manchester City 3
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.