Szczesny prioriza al FC Barcelona y descarta una salida inmediata

Aún con contrato vigente con el club catalán hasta junio de 2027, el arquero polaco Wojciech Szczesny decidió que seguirá en el FC Barcelona de cara a la próxima temporada; recientemente rechazó una oferta de otro equipo de la zona alta de LaLiga que le garantizaba continuidad y la posibilidad de asumir el rol de titular.

Lejos de dejarse seducir por una propuesta deportiva más atractiva en términos de protagonismo, el ex Juventus optó por sostener el camino que eligió hace menos de un año, cuando decidió volver del retiro para incorporarse al conjunto azulgrana tras la lesión de larga duración de Marc-André ter Stegen.

🚨🚨🌕| JUST IN: Wojciech Szczęsny has decided to stay at FC Barcelona, turning down a two-year offer from another La Liga club.



He prefers stability and family life in Barcelona, even if his role could be reduced, especially if Álex Remiro arrives.



[@RogerTorello] 🔵🔴🇵🇱 pic.twitter.com/cVtn3CSwz1 — Managing Barça (@ManagingBarca) May 5, 2026

Una decisión más allá del arco

Después de haberse despedido del fútbol profesional en el 2024, Szczesny regresó a la actividad deportiva como una apuesta puntual en un contexto que lo convenció tanto desde lo futbolístico como desde lo personal.

En ese escenario, el polaco hoy no mide su futuro únicamente en función de la cantidad de partidos que pueda disputar. Incluso con la posibilidad de que el Barcelona incorpore otro arquero en el próximo mercado, entiende que todavía puede aportar desde otro lugar.

Su influencia en el vestuario culé es uno de los aspectos que más valoran puertas adentro de la institución. Además, mantiene una relación cercana con los futbolistas más chicos del plantel, a quienes acompaña en el día a día en su evolución futbolística.

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Image Photo Agency/GettyImages

En esa misma línea, la continuidad de Szczesny no se explica solo por el fútbol, su presente familiar también pesa en la balanza. Instalado plenamente en la ciudad, encontró en la ciudad de Barcelona una estabilidad que hoy considera prioritaria; de hecho, su hijo Liam ya forma parte de las divisiones juveniles del club.

Por eso, aunque la posibilidad de volver a ser titular apareció sobre la mesa, el polaco eligió continuidad, equilibrio y un entorno donde siente que todavía tiene mucho para dar, aunque eso implique no ser la prioridad en el recambio bajo los tres palos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP