''Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos'', Raúl Jiménez, tras los abucheos en el México vs Uruguay

Raúl Jiménez perdió la paciencia. Y no fue por el frío empate a cero goles entre la selección mexicana de fútbol y la escuadra de Uruguay. Fue por la afición mexicana, cuyos abucheos contra Javier Aguirre y los cantos dirigidos al arquero encendieron al delantero.

Al terminar el partido del sábado 15 de noviembre del 2025 en el TSM, el público descargó su frustración sin filtro, y Jiménez respondió con una frase que retumbó más fuerte que cualquier silbido: “Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos.”

El amistoso, pensado para afinar detalles rumbo al Mundial 2026, ofreció poco espectáculo. El ‘Vasco’ Aguirre dijo sentirse satisfecho “en cuanto a actitud”, aunque reconoció que aún deben ajustar varios aspectos. No obstante, el tono cambió cuando le tocó hablar a Jiménez. El delantero no se guardó nada ante la evidente tensión en las gradas.

Según él, los abucheos constantes y los reclamos por la titularidad del ‘Tala’ Rangel —por encima de Carlos Acevedo, ídolo lagunero—, terminaron empañando una noche que debía servir para evaluar al equipo, no para incendiarlo. Jiménez insistió en que el derecho a expresarse es válido, pero lanzó el dardo que desató debate inmediato: si México juega más en Estados Unidos, es, en parte, porque allá el ambiente suele ser de apoyo, no de hostilidad.

Del lado uruguayo, Marcelo Bielsa también abordó el tema. Explicó que los abucheos no le sorprendieron, pues el partido careció del espectáculo que la afición esperaba. Incluso reconoció que la decisión de alinear al ‘Tala’ en Torreón, donde Acevedo es figura, pudo haber aumentado el descontento local.

Sin embargo, la noche ya tenía dueño: Raúl Jiménez y su explosión pública. Un mensaje directo, punzante y que evidencia una fractura incómoda entre jugadores y afición. Una herida que, a pocos meses del Mundial, México no puede ignorar.