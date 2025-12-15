Talavera vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Real Madrid iniciará este miércoles su campaña en la Copa del Rey 2025/26 enfrentándose al club Talavera de la Primera Federación. A ser uno de los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, los blancos arrancan jugando los dieciseisavos de final.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Talavera vs Real Madrid?
Ciudad: Talavera de la Reina, España
Fecha: miércoles 17 de diciembre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: El Prado
¿Cómo se podrá ver el Talavera vs Real Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App
México
A confirmar
A confirmar
España
TVE La 1
RFEF Play
Últimos cinco partidos del Talavera
Rival
Resultado
Competición
Mérida
2-1 V
Primera Federación
Arenteiro
1-0 D
Primera Federación
Málaga
2-1 V
Copa del Rey
Cacereño
1-0 D
Primera Federación
Zamora
2-1 D
Primera Federación
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Alavés
1-2 V
LaLiga
Manchester City
2-1 D
UEFA Champions League
Celta de Vigo
2-0 D
LaLiga
Athletic Club
3-0 V
LaLiga
Girona
1-1 E
LaLiga
Últimas noticias del Talavera
Están en los puestos de descenso de la Primera Federación, aunque lograron un triunfo providencial este fin de semana contra el Mérida con goles de Sergio García y Cuenca. Llegaron a esta instancia tras ganarle al Málaga por 2-1. El Estadio del Prado, su casa, ha sabido ser sede de partidos juveniles de la selección española en los últimos años.
Últimas noticias del Real Madrid
El equipo de Xabi Alonso llega a este encuentro con la ilusión de dar el primer paso para luchar por este objetivo tan importante, después de quedar subcampeones en la pasada edición. Luego de este compromiso, se despedirán del 2025 recibiendo al Sevilla en el Bernabéu por LaLiga.
El Madrid llega a este partido con la buena noticia de la recuperación de Mbappé, aunque habrá que esperar a la convcocatoria de Xabi Alonso para ver si decide reservar al jugador. En defensa, los blancos recuperan a Carreras y a Fran García, que no pudieron jugar el último partido de Liga por sanción.
Posibles alineaciones
Talavera
Portero: Jaime
Defensas: Cuenca, Á. López, Sergi Molina, Aleix Roig
Mediocampistas: Valen, Pedro Capó, Isaiah, Sergio Montero
Delanteros: Di Renzo y Arturo Molina.
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Federico Valverde
Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Rodrygo
Delanteros: Vinicius y Gonzalo García.
Pronóstico SI
El Real Madrid sacará a relucir toda su jerarquía y conseguirá un categórico triunfo para pasar de ronda en la Copa del Rey, donde intentará levantar el trofeo por 21° ocasión.
Talavera 0-5 Real Madrid
