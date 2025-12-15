Talavera vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Real Madrid iniciará este miércoles su campaña en la Copa del Rey 2025/26 enfrentándose al club Talavera de la Primera Federación. A ser uno de los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, los blancos arrancan jugando los dieciseisavos de final.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Talavera vs Real Madrid?

Ciudad: Talavera de la Reina, España

Fecha: miércoles 17 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: El Prado

Spain U21 v Lithuania U21 - UEFA European Under-21 Championship Qualifier Group C | Angel Martinez/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Talavera vs Real Madrid en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App México A confirmar A confirmar España TVE La 1 RFEF Play

Últimos cinco partidos del Talavera

Rival Resultado Competición Mérida 2-1 V Primera Federación Arenteiro 1-0 D Primera Federación Málaga 2-1 V Copa del Rey Cacereño 1-0 D Primera Federación Zamora 2-1 D Primera Federación

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Alavés 1-2 V LaLiga Manchester City 2-1 D UEFA Champions League Celta de Vigo 2-0 D LaLiga Athletic Club 3-0 V LaLiga Girona 1-1 E LaLiga

Últimas noticias del Talavera

Están en los puestos de descenso de la Primera Federación, aunque lograron un triunfo providencial este fin de semana contra el Mérida con goles de Sergio García y Cuenca. Llegaron a esta instancia tras ganarle al Málaga por 2-1. El Estadio del Prado, su casa, ha sabido ser sede de partidos juveniles de la selección española en los últimos años.

Últimas noticias del Real Madrid

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAINING | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El equipo de Xabi Alonso llega a este encuentro con la ilusión de dar el primer paso para luchar por este objetivo tan importante, después de quedar subcampeones en la pasada edición. Luego de este compromiso, se despedirán del 2025 recibiendo al Sevilla en el Bernabéu por LaLiga.

El Madrid llega a este partido con la buena noticia de la recuperación de Mbappé, aunque habrá que esperar a la convcocatoria de Xabi Alonso para ver si decide reservar al jugador. En defensa, los blancos recuperan a Carreras y a Fran García, que no pudieron jugar el último partido de Liga por sanción.

Posibles alineaciones

Talavera

Portero: Jaime

Defensas: Cuenca, Á. López, Sergi Molina, Aleix Roig

Mediocampistas: Valen, Pedro Capó, Isaiah, Sergio Montero

Delanteros: Di Renzo y Arturo Molina.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Rodrygo

Delanteros: Vinicius y Gonzalo García.

Pronóstico SI

El Real Madrid sacará a relucir toda su jerarquía y conseguirá un categórico triunfo para pasar de ronda en la Copa del Rey, donde intentará levantar el trofeo por 21° ocasión.

Talavera 0-5 Real Madrid

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP