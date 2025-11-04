Tarjeta roja a Luis Díaz y alarma por la lesión de Hakimi

El Bayern Múnich dominaba sin problemas en el Parque de los Príncipes, pero una jugada hizo cambiar todo: Luis Díaz, autor de un doblete para el 2-0 parcial, le entró muy fuerte a Achraf Hakimi y generó lo que es, aparentemente, una lesión en la rodilla del futbolista del PSG.

FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

El colombiano vio la tarjeta roja directa que empañó su brillante rendimiento, mientras que el africano tuvo que salir reemplazado minutos antes del entretiempo sin poder siquiera apoyar su pie en el suelo. En su lugar ingresó Senny Mayulu.

FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

A pesar de jugar más de la mitad del partido con un hombre menos, el Bayern Múnich aguantó y se llevó a Baviera los tres puntos, ampliando a 16 su invicto de esta temporada solo conociendo la victoria.