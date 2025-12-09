La abrupta salida de Sergio Ramos de Rayados sigue generando reacciones al interior del club, y este lunes José Antonio “Tato” Noriega rompió el silencio para expresar su inconformidad con la manera en que el defensor español anunció su adiós.

El presidente deportivo aseguró que, si bien el desenlace era previsible por la falta de avances en la renovación, sorprendió que Ramos comunicara su decisión inmediatamente después de la eliminación ante Toluca en semifinales.

“Bueno, como les venía diciendo las pláticas estaban abiertas, y si es verdad que se vislumbraba una dificultad para renovar de común acuerdo, nos sorprendió la decisión de Sergio (Ramos) de hacerlo saber inmediatamente de terminar el partido, pero tiene su derecho”, comentó Noriega.

TATO NORIEGA ROMPE EL SILENCIO SOBRE SALIDA DE SERGIO RAMOS DE RAYADOS



Tato Noriega aclaró el panorama y confirmó que, aunque el anuncio sorprendió por el momento, el desenlace ya se veía venirhttps://t.co/2xRoLlIamc pic.twitter.com/IVKK3gYK3p — MedioTiempo (@mediotiempo) December 8, 2025

El dirigente explicó que existía un proceso de negociación activo desde tiempo atrás, aunque reconoció que ambas partes detectaban señales de que el vínculo no continuaría. Aun así, la forma y el momento del anuncio no fueron del agrado de la directiva.

Destacó que, pese a la incertidumbre, el club mantuvo un diálogo permanente con el futbolista. “No había algo que corregir, algo que disentir, porque veníamos platicando de hace tiempo atrás, y había varios elementos que nos hacían pensar que el final iba a ser ese, él tomó la decisión de adelantar ese final y aparte darlo a conocer”, puntualizó.

FBL-MEX-MONTERREY-RAMOS | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Noriega reiteró que, si bien la institución estaba preparada para un posible adiós, esperaban un cierre distinto. Para la directiva, la salida del zaguero debió comunicarse en un contexto menos emocional que una eliminación en semifinales.

El presidente deportivo subrayó que Rayados siempre actuó con apertura y profesionalismo durante las conversaciones, buscando un punto medio para mantener al experimentado defensor en el proyecto deportivo.

Sin embargo, al no encontrar coincidencias para extender su vínculo, la directiva asumió que el ciclo estaba por terminar, aunque no en los términos en que finalmente se dio.

A pesar del revuelo generado, Noriega dejó claro que el club continúa enfocado en fortalecer la plantilla y mantener estabilidad dentro del vestuario, especialmente en medio de un periodo de análisis tras la eliminación.

Rayados deberá ahora evaluar opciones para cubrir la baja de Ramos, cuyo paso por el club deja una mezcla de liderazgo, compromiso y un inesperado final que no dejó del todo satisfechos a los altos mandos de la institución.