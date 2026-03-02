"Tenemos que hacerlo" - Actualización sobre la lesión de Declan Rice llega con la confesión de Mikel Arteta

Mikel Arteta reveló que Declan Rice está siendo evaluado actualmente después de retirarse cojeando contra el Chelsea y advirtió que se verá obligado a realizar rotaciones para el viaje de mitad de semana del Arsenal a Brighton.

Rice aguantó los primeros 76 minutos de la victoria dominical por 2-1 sobre los Blues, lanzando el córner directo que propició el gol de la victoria de Jurriën Timber en la segunda mitad. El talismán mediocampista tuvo algunos momentos de nerviosismo contra el club que lo dejó libre con 14 años (se necesitó una interpretación muy generosa de la frase "posición natural" para pasar por alto una posible mano en la primera mitad), pero corrió por el campo con determinación.

Una arremetida fulminante, como siempre, en el minuto 69 le permitió acallar un contraataque del Chelsea, pero pareció costarle caro. Rice se retiró torpemente, cojeando por el campo durante unos minutos más antes de ser sustituido por Christian Nørgaard.

"Declan tiene que ser sustituido", reveló Arteta después del partido, "por lo que tendrá que ser revisado y ver si está disponible para el miércoles, desafortunadamente".

Como advirtió el técnico del Arsenal, no será el único titular habitual en riesgo de quedarse fuera.

Arteta insinúa rotación para un viaje complicado

Arsenal v Chelsea - Premier League | David Price/GettyImages

"Tendremos que hacer cambios y darles a todos la oportunidad de estar frescos", prometió el entrenador del Arsenal. Arteta aprovechó la semana de preparación para el derbi londinense de este fin de semana para presentar un once sin cambios por primera vez en meses, pero habrá varios cambios para el viaje al sur.

Dada su importancia para el equipo, es posible que Rice no haya arriesgado contra el Brighton a pesar de esta lesión. Nørgaard ha demostrado ser un hábil suplente en la defensa y su presencia le da la libertad a Martín Zubimendi para demostrar sus impresionantes instintos ofensivos.

Martin Ødegaard se perdió el partido del domingo por una recaída en su lesión de rodilla, lo que obligó a Arteta a recurrir de nuevo a Eberechi Eze. El némesis del Tottenham Hotspur tendrá que superar su maldición capitalina si quiere tener un impacto en el partido del miércoles en el AMEX Stadium: Eze no ha marcado ni asistido un solo gol en la Premier League fuera de Londres en casi 11 meses.

Mikel Merino no está disponible como suplente en el mediocampo, pero Kai Havertz sí regresó a la acción este fin de semana. El estilo peculiar del alemán podría ser muy útil contra un Brighton que viene impulsado por sus primeras victorias consecutivas desde noviembre.

También podría haber un cambio en la portería. David Raya estuvo en gran forma contra el Chelsea, pero todos esos saltos en medio de la melé de saques de esquina lo dejaron con aspecto incómodo al pitido final. "No sé qué pasó en esa acción [final]", reflexionó Arteta. "Tuvo algunas molestias esta semana, así que no sé si están relacionadas con eso. Pero en general, estoy muy contento".

Sin duda, Arteta seleccionará el equipo del miércoles pensando en la visita de este fin de semana al Mansfield Town. Los Gunners han rotado mucho en la FA Cup hasta el momento, dejando a sus estrellas en el banquillo por si acaso se avecina una sorpresa. Tras eliminar ya a un rival de la Premier League como el Burnley, el equipo de tercera división de Nigel Clough no debe subestimarse.

21 juegos en 87 días

Arsenal v Chelsea - Premier League | David Price/GettyImages

Ningún club inglés ha ganado jamás el cuádruple título, pero el Liverpool de Jürgen Klopp estuvo muy cerca. Los Reds levantaron ambas copas nacionales, presionaron al Manchester City hasta la última jornada de la Premier League y perdieron ante el Real Madrid en la final de la Champions League durante una agotadora temporada 2021-22. A pesar de solo llevarse dos trofeos, el Liverpool disputó los 63 partidos.

Desde entonces, la Liga de Campeones se ha ampliado, lo que significa que el Arsenal tendrá que disputar 65 partidos si aspira a dominar los cuatro frentes. Ya estamos en marzo, pero aún quedan hasta 21 posibles partidos que los Gunners deberán superar en 87 días.

Si Arteta quiere tener alguna esperanza de ganar algunos o todos estos títulos, tendrá que dominar el voluble arte de la gestión de equipos, empezando por el viaje del miércoles a Brighton.