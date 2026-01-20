Ter Stegen está a un paso de dejar el FC Barcelona para jugar en el Girona

El FC Barcelona llega en un buen estado de forma al duelo con el Slavia Praga por UEFA Champions League. Más allá de la derrota ante la Real Sociedad por LaLiga, las sensaciones fueron buenas y con esa energía y conclusión, se piensa en seguir sumando puntos que le permitan liderar en el campeonato español y no perder terreno en Europa.

En esa línea, cuenta con algunas bajas que pueden ser de peso y otras que determinan que un jugador no seguirá en el club para esta segunda parte de la temporada. En ese sentido, Ter Stegen no viaja a Praga para cerrar su salida al Girona; en calidad de cedido hasta el final de temporada y sin cláusula de compra, según informa Fabrizio Romano.

La decisión del teutón estaba clara desde el momento que Flick decantó por Joan García como portero titular e indiscutido, teniendo a Wojciech Szczęsny como alternativa del español. Vale destacar que Ter Stegen comunicó al club su firme intención de irse y allí apareció la oportunidad del Girona, algo que le cuadraba al guardameta por no moverse de la ciudad de Barcelona y porque sueña con ser convocado para disputar el Mundial 2026.

🚨🔴⚪️ Barcelona authorize Marc André ter Stegen to travel for medical tests at Girona today.



Ter Stegen will join Girona on loan — no buy option clause, straight loan.



Here we go, confirmed. ✅ pic.twitter.com/s2LHfvx5VU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026

Por diferentes lesiones, Ter Stegen perdió mucho terreno en la consideración y a tal punto está avanzado lo del Girona y es el deseo de las partes que la transferencia se concrete que el alemán podría jugar el próximo partido liguero ante el Getafe. La cesión duraría hasta junio de este año y el Barcelona cubriría la mayor parte del contrato del alemán.

Además de la baja de Ter Stegen, en el Barcelona tampoco estarán Ferrán Torres por lesión, Lamine Yamal, por sanción y Cancelo, al no estar inscrito para la competencia.

Los convocados del Barcelona para la Champions League

Esta es la lista de convocados del Barcelona para medirse al Slavia de Praga:

Porteros: Joan García, Szczesny y Kochen

Joan García, Szczesny y Kochen Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre (defensas);

Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre (defensas); Centrocampistas: Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal, Tommy Marqués

Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal, Tommy Marqués Delanteros: Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony, Juan Hernández y Dani Rodríguez

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP