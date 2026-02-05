Ter Stegen vuelve a pasar por el quirófano y lanza un mensaje contundente

Marc-André ter Stegen atraviesa uno de los tramos más duros de su carrera. Apenas había comenzado su etapa en el Girona cuando, en su segundo partido con el club, una molestia en el isquiotibial izquierdo encendió las alarmas y terminó derivando en una decisión médica inevitable.

A través de un comunicado, el arquero eligió hablar desde un lugar más íntimo y humano, lejos del discurso típico que suele rodear a los futbolistas. “La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros”, escribió, antes de admitir el impacto emocional del golpe: “Soy una persona positiva… pero este está siendo especialmente duro para mí”.

Ter Stegen también destacó el recibimiento que tuvo en el Girona, un club al que acababa de llegar con ilusión y con ganas de ser protagonista: “Desde el primer minuto me trataron con muchísimo cariño y cercanía. Tenía muchas ganas de formar parte del equipo y de ayudar a conseguir nuestro objetivo común”.

Operación, meses de baja y un Mundial en duda

El arquero explicó que, por el momento, su rol cambiará por completo: ya no podrá competir ni entrenar con normalidad. “Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir… Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses”, señaló. El tiempo exacto dependerá de la evolución postoperatoria, pero el calendario no juega a su favor.

El gran objetivo personal era llegar al próximo Mundial en plenitud, con opciones reales de ser titular con Alemania. Hoy, ese sueño queda en suspenso, amenazado por una lesión que llega en el momento más inoportuno.

Pese al golpe, Ter Stegen cerró su texto con una frase breve y contundente, más cercana a un juramento que a una simple declaración: “Volveré”. Un mensaje que resume su mentalidad y que, en medio de un panorama adverso, intenta sostener la esperanza.

