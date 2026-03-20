Thiago Pitarch jugará con la selección de España

El joven mediocampista de tan solo 18 años de edad, Thiago Pitarch, sorprendió al mundo del fútbol al saltar a la cancha como titular en el partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Álvaro Arbeloa decidió darle la confianza en un duelo de alta exigencia.

Al ser uno de los canteranos con mayor proyección en el fútbol español, existía la duda sobre a cuál selección representaría, puesto que también podía jugar con el conjunto de Marruecos. Sin embargo, las dudas se disiparon por completo el día de hoy, al verlo entre la lista de convocados por Paco Gallardo, director técnico de la selección de España Sub-19.

El combinado español será anfitrión en la Ronda Élite, en donde se enfrentarán a las selecciones de Eslovenia, Finlandia y Países Bajos.

🙋‍♂️ Lista de 𝗣𝗮𝗰𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗱𝗼 para la Ronda Élite.



➡️ España ejerce de anfitriona y se enfrentará a Eslovenia, Finlandia y Países Bajos.



👉 Convocatoria, calendario e información: https://t.co/dVrnGgVuqP#NuestraBase I #SUB19 pic.twitter.com/yI4j68mOKE — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 20, 2026

¿Cómo juega Thiago Pitarch?

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Molly Darlington/Copa/GettyImages

Thiago Pichart es un mediapunta tradicional. Cuenta con la técnica individual necesaria para explotar, con creatividad e intensidad, jugadas de gran peligro en el último tercio de la cancha.

Quienes siguen a Thiago Pichart desde categorías inferiores, destacan su gran lectura de juego, visión y capacidad, tanto para servir balones filtrados que beneficien los recorridos de sus compañeros en el ataque, como para plantearse el mismo en el área rival.

Thiago Pitarch: un futbolista polivalente

La versatilidad es otra de las principales características de Thiago Pitarch. Y es que, además de jugar detrás del centro delantero, también puede participar como interior ofensivo, junto a un medio de contención que le brinde confianza en las tareas defensivas.

Incluso, hay quienes aseguran que Thiago Pitarch ha jugado como extremo, adaptando sus cualidades tácticas para ser de gran ayuda por las bandas.

En el fútbol moderno, es importante que los futbolistas le amplíen el abanico de posibilidades a sus entrenadores. Esto permite cambios de estrategias sin necesidad de sustituir jugadores, además de que aumenta las posibilidades de los juveniles para ocupar un lugar dentro de la cancha.

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