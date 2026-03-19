Thibaut Courtois estará fuera de las canchas seis semanas

El pasado martes 17 de marzo, en la cancha del Etihad Stadium, el Real Madrid venció 2-1 al Manchester City, para un escandaloso marcador global de 5-1 en favor de la escuadra merengue, clasificándose así a los cuartos de final por la UEFA Champions League.

Sin embargo, la felicidad de los aficionados madrileños se vio opacaca cuando, durante el descanso del encuentro, Álvaro Arbeloa puso a calentar al arquero suplente, Andriy Lunin, quien entró en sustitución de Thibout Courtois por una lesión sufrida desde el compromiso ante el Getafe, misma que, muchos llegaron a pensar, lo dejaría fuera del encuentro por la justa intercontinental.

Manchester City v Real Madrid - UEFA Champions League - Round of Sixteen - Second Leg - Etihad | Nick Potts - PA Images/GettyImages

En una primera instancia, se pensaba que el cambio obedecía más bien a una cuestión de prevención, tomando en consideración el abultado marcador en favor del Real Madrid. No obstante, el día de hoy, el guardameta ha sido sometido a las corrrespondientes pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución", informaron desde el club blanco.

A pesar de que el Madrid no ha especificado el tiempo que estará de baja el guardameta, podría estar seis semanas alejado de los terrenos de juego. Por lo tanto, Courtois no reaparecería hasta el mes de mayo y se perdería el derbi de LaLiga frente al Atlético de Madrid y la elminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich, entre otros partidos. Además, tampoco estará disponible para ir convocado con la selección de Bélgica en el parón de selecciones de marzo.

Partidos que se perdería Courtois con el Real Madrid

Rival Fecha Competición Atlético de Madrid 22/03 LaLiga Mallorca 4/04 LaLiga Bayern Múnich 7/04 Champions League Girona 12/04 LaLiga Bayern Múnich 15/04 Champions League Alavés 22/04 LaLiga Betis 26/04 LaLiga

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