Thibout Courtois podría estar fuera de las canchas hasta por cuatro meses

El pasado martes 17 de marzo, en la cancha del Etihad Stadium, el Real Madrid venció 2-1 al Manchester City, para un escándaloso marcador global de 5-1 en favor de la escuadra merengue, clasificándose así a los cuartos de final por la UEFA Champions League.

Sin embargo, la felicidad de los aficionados madrileños se vio opacaca cuando, durante el descanso del encuentro, Álvaro Arbeloa puso a calentar al arquero suplente, Andriy Lunin, quien entró en sustitución de Thibout Courtois por una lesión sufrida desde el compromiso ante el Getafe, misma que, muchos llegaron a pensar, lo dejaría fuera del encuentro por la justa intercontinental.

Manchester City v Real Madrid - UEFA Champions League - Round of Sixteen - Second Leg - Etihad | Nick Potts - PA Images/GettyImages

En una primera instancia, se pensaba que el cambio obedecía más bien a una cuestión de prevención, tomando en consideración el abultado marcador en favor del Real Madrid. No obstante, el día de hoy, fuentes allegadas al entorno y la situación del jugador han comentado que la lesión podría tratarse de algo grave, al grado de alejarlo de las canchas hasta por cuatro meses, en el peor de los escenarios, tres semanas, siendo optimistas.

Se trataría de una lesión muscular grave en la zona de aductores. Lo que determinaría el tiempo de recuperación sería, evidentemente, el grado de la lesión.

Si se trata de una lesión grado cero o hasta dos, el tiempo de recuperación sería de entre tres y cuatro semanas. Si es grado tres o grado cuatro, se perdería, al menos dos meses. Cuatro, en el peor de los casos.

Si se confirma este último escenario, el guardameta se estaría perdiendo lo que resta de la temporada. Un golpe muy duro tanto para el jugador como para las aspiraciones del Real Madrid, que aún buscan el liderato de LaLiga, así como seguir avanzando en la UEFA Champions League.

🚨 Lesión de Thibout Courtois



En en club se teme una lesión muscular grave en la zona de aductores. Pendiente de más pruebas médicas mañana para un diagnóstico más preciso.



🟠 Si es Grado 0-2 (3-4 semanas)

🔴 Si es Grado 3-4 (2-4 meses) perdiéndose lo que resta de temporada… pic.twitter.com/wCpXVnlDAE — Ángel Villanueva (@angelphysio) March 18, 2026

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