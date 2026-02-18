Thierry Henry fulminó a Prestianni por el cruce con Vinícius Jr. en la Champions League

El episodio ocurrió durante el duelo de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. Vinicius aseguró que Prestianni le dirigió insultos racistas, una versión que también respaldó Kylian Mbappé, quien incluso fue visto confrontando al jugador argentino en pleno campo.

Prestianni, por su parte, negó tajantemente la acusación y afirmó que jamás en su vida hizo algo semejante. La situación, sin embargo, quedó envuelta en incertidumbre: al taparse la boca con la camiseta mientras hablaba, resulta prácticamente imposible determinar con exactitud qué se dijo.

El gesto que dejó todo bajo sospecha

Más allá de si hubo o no insultos, el gesto de cubrirse la boca fue leído por muchos como una señal de ocultamiento. Y ahí es donde Henry fue especialmente contundente.

En su análisis para el programa de la CBS, el ex futbolista recordó experiencias propias: explicó que entiende la reacción de Vinícius porque él mismo vivió situaciones similares en su carrera, en las que, según dijo, muchas veces el jugador termina sintiéndose solo, con un “tu palabra contra la suya”.

Henry elevó el tono y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “No sabemos qué dijo, porque fue muy valiente al taparse la boca con la camiseta para asegurarse de que no íbamos a ver lo que decía”, lanzó con ironía.

Para el francés, ese detalle ya convierte el episodio en algo sospechoso: si no había nada que esconder, ¿por qué cubrirse? También remarcó que la reacción de Vinicius sugiere que “algo anda mal” y puso el foco en la escena con Mbappé, cuando Prestianni respondió: “No dije nada”.

Henry cerró con una chicana que terminó de encender el debate: “Veamos lo valiente que es. ¿Por qué te tapas la nariz y la boca? ¿Estás resfriado?”.

Un caso difícil de probar

Con versiones enfrentadas y sin evidencia clara de lo dicho, el caso promete seguir generando repercusión. Mientras tanto, el gesto y la reacción de los protagonistas ya dejaron una marca fuerte en la noche de Champions.

