Thomas Tuchel desvela quién es su favorito para ganar el Balón de Oro

La entrega del Balón de Oro está a la vuelta de la esquina y con la vuelta del fútbol internacional ahora son otros los protagonistas que se pronuncian sobre quien merece ser el ganador del premio al mejor futbolista de la temporada.

En esta oportunidad fue Thomas Tuchel, seleccionador del combinado nacional inglés, en referirse a la situación: "Harry Kane es mi ganador del Balón de Oro este año. Después de esta temporada, sí. Más de 70 goles. Tres títulos con el Bayern Múnich. Y semifinales en la Copa del Mundo y en la Champions League".

"Cada vez es mejor. Creo que ha añadido más poderío físico a su juego. Está totalmente comprometido con la presión alta y participa en todas las fases del partido. Ya sea en la salida de balón desde atrás, en la definición, en la circulación en el bloque medio o en defensa. Es el futbolista total", agregó.



Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

El centrodelantero tuvo una temporada extraordinaria en la 2025/26, con 61 goles en 51 partidos con la camiseta del Bayern Múnich entre Bundesliga, DFB Pokal, Supercopa de Alemania y UEFA Champions League. Con Inglaterra dijo presente en el Mundial 2026, donde fue capitán y anotó seis goles.

"Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Lo único que diría es que la temporada pasada fue increíble, a nivel personal y de equipo. Fue, por mucho, la mejor temporada de mi vida. Es verdad que llegar a 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia, habla por sí sola", dijo Kane.

Sobre su temporada y la nominación, señaló: "Estoy extremadamente orgulloso de ello. Sólo puedo agradecer a mis compañeros y a todos los que me ayudaron a que fuera posible. Pero el Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan".

"Marcar es la mejor sensación posible. Es una descarga de adrenalina increíble. También hay una sensación de alivio enorme. Es una sensación que sé que echaré de menos cuando deje de jugar", cerró.

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