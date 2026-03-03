Tigres blinda a Diego Laínez hasta 2030 y eleva su cotización

Tigres aseguró la continuidad de Diego Laínez con una renovación contractual que lo vincula al club hasta junio de 2030. La directiva felina apuesta por consolidarlo como uno de los referentes del proyecto deportivo en el mediano plazo, blindando a una de sus principales figuras ofensivas.

El mexicano, de 25 años, atraviesa el mejor momento de su carrera desde su regreso al futbol nacional. Su rendimiento sostenido y mayor madurez competitiva convencieron a la institución de extender el vínculo en condiciones que reflejan su peso actual dentro del plantel.

FACTOR BLINDADO



Tigres aseguró la continuidad de Diego Lainez, quien firmó renovación hasta junio de 2030.



Con esta firma, parece que el atacante de 25 años deja en pausa cualquier posibilidad de regresar a Europa en el corto plazo.



Lainez, en su regreso a México…

La extensión no solo garantiza estabilidad deportiva, también envía un mensaje al mercado internacional. Con contrato vigente hasta 2030, cualquier intento por ficharlo implicaría una negociación compleja y una cifra considerablemente más alta que en ventanas anteriores.

Este movimiento frena, al menos en el corto plazo, un posible retorno a Europa. Si bien el atacante conserva ambición internacional, la vigencia de su nuevo contrato reduce las probabilidades de una salida inmediata hacia el viejo continente, salvo una oferta fuera de mercado.

Desde su regreso a México, Laínez ha recuperado protagonismo y regularidad. En su etapa con Tigres suma una participación constante en competiciones locales e internacionales, consolidándose como pieza clave en el esquema táctico y en la generación ofensiva del equipo.

America v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Los números respaldan su crecimiento. Entre partidos oficiales con su club y convocatorias a la selección mexicana, el extremo ha acumulado experiencia y confianza. Esa continuidad ha sido determinante para que la directiva lo considere un activo estratégico dentro del proyecto.

El nuevo acuerdo también contempla condiciones salariales acordes a su estatus. Laínez percibe un sueldo de estrella de la Liga MX, reflejo de la inversión que Tigres está dispuesto a realizar para retener talento nacional en plena madurez futbolística.

Con esta renovación, el club regiomontano eleva su precio de mercado y fortalece su posición negociadora ante cualquier sondeo externo. Hoy, cualquier interesado deberá considerar tanto la duración del contrato como el rol central que desempeña en la institución.

Tigres blinda a uno de sus futbolistas más talentosos en el mejor punto de su trayectoria. El mensaje es claro: el proyecto pasa por sus botas y su futuro inmediato está pintado de auriazul, con Europa, por ahora, en pausa.

