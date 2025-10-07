Tigres buscaría de nueva cuenta el fichaje de un mexicano en Europa

Este ha sido un semestre de irregularidad deportiva dentro de los Tigres de la UANL. Los del norte del país están ahora mismo en zona directa de liguilla, sin embargo, el fútbol que desarrollan deja más dudas que certezas. Siendo el caso, el cuadro felino buscará encontrar el camino de las mejorías para el cierre de ciclo.

Es posible que una vez que termine el presente semestre dentro de la Liga MX, los del norte del país se muevan con fuerza dentro del mercado. Se contempla que el club retomará sus planes de renovar el plantel. Uno de los nombres cuyo ciclo podría terminar pronto es el de Javier Aquino, quien ya tendría un posible reemplazo en lista.

¿LO TRAEN? 🧐



Julián Araujo podría llegar a México, el jugador no es tomado en cuenta con el Bournemouth y necesita sumar minutos si quiere ir al Mundial 2026.



💥 Tigres lo buscó sin éxito para que fuera el sustituto de Javier Aquino; ahora el jugador, que no ve actividad en… pic.twitter.com/x0OBK91x5U — Futbol Total (@futboltotal) October 6, 2025

Julián Araujo está en la mira de los Tigres de cara al mercado de invierno. El mexicano la pasa fatal dentro de la Premier League donde el nivel no le ha dado para competir en la mejor liga del planeta. Siendo el caso, los de la UANL consideran que el mexicano de 24 años es una enorme oportunidad de mercado para renovar el ala derecha.

FBL-ENG-LCUP-BOURNEMOUTH-BRENTFORD | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Ahora mismo no hay oferta en la mesa de parte del club, todo se limita a un interés en el mexicano. En favor del cuadro regio, el presente de Araujo con el Bournemouth es fatal y con nulas vías de mejorar. El mexicano ya ni siquiera suele ser convocado por Andoni Iraola a los juegos de Premier League, pues hoy mismo es la cuarta opción para el entrenador.

A menos de un año de la Copa del Mundo, Araujo requiere minutos si es que desea llegar al Mundial, y es evidente que en el cuadro de Iraola no los tendrá. En caso de no conseguir acomodo en Europa, tener una primera aventura dentro de la Liga MX no luce del todo descabellado.

