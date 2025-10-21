Tigres define una baja adicional para el mercado de invierno

De un tiempo a la fecha, los fichajes de los Tigres de la UANL no han sido los mejores. Al menos no en cuanto a su nivel de desempeño dentro del equipo que hoy dirige Guido Pizarro.

Esta situación ha provocado que los del norte del país tengan que seguir apelando a la presencia de los veteranos en el equipo estelar. Uno de los nombres más cuestionados, tanto por la afición como a nivel interno del club, es el de Uriel Antuna. El extremo mexicano está en vías de partir en el corto plazo.

¿SE HARTARON? 😳



Parece ser que los días de Uriel Antuna están contados con Tigres.



👋🏻 De acuerdo con información de Futbol sin Fronteras, establecen que Uriel será el primer jugador transferible en el plantel de Guido Pizarro.



💥 Los Tigres estarán abiertos a escuchar ofertas… pic.twitter.com/p3SL8SzzBp — Futbol Total (@futboltotal) October 20, 2025

De acuerdo con la más reciente información, el extremo mexicano tiene los días contados dentro de la escuadra de la UANL. El jugador no es ni un poco del gusto de Guido Pizarro y el técnico abre la puerta la salida del exjugador de Cruz Azul en el mercado de invierno.

Mazatlan FC v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Tigres pagó poco más de 7 millones de dólares por el mexicano un par de mercados atrás. Desde entonces, el rendimiento de Uriel ha sido un caos. Valorando todas las competiciones, tanto las nacionales como las internacionales, el extremo ha jugado 42 partidos por la causa felina, sumando la dolosa cifra de 1 gol y tres asistencias.

Tigres tuvo la intención de darle salida al mexicano en el pasado mercado de verano. El club no pudo conseguir su meta pues no hubo grandes pretendientes por Antuna ni dentro de la Liga MX, ni en mercados extranjeros.

Este invierno los de la UANL no serán del todo blandos con el futuro del jugador. Su presencia está de más en la plantilla y sueldo es uno bastante elevado. Tigres tiene bien en claro que deben cortar a Antuna de la plantilla aunque eso implique tener una pérdida de dinero casi que imposible de evitar a estas alturas.

Más noticias sobre la Liga MX