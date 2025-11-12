Tigres duda de la renovación de Javier Aquino: el adiós de un histórico se aproxima

El futuro de Javier Aquino con los Tigres de la UANL se mantiene en el aire. El futbolista oaxaqueño termina contrato al cierre de la presente temporada y, hasta el momento, no existe acuerdo alguno con la directiva para extender su vínculo con el club.

A pesar de ser uno de los referentes más importantes en la historia reciente de los felinos, la dirigencia universitaria mantiene dudas sobre su continuidad. De acuerdo con fuentes internas, la gerencia deportiva no contempla una renovación inmediata, principalmente por motivos relacionados con la edad del jugador, quien cumplirá 36 años en febrero.

Guido Pizarro, actual técnico de Tigres, ha mostrado públicamente su deseo de que Aquino permanezca en el plantel. El estratega argentino considera que su liderazgo y experiencia son elementos claves dentro del vestidor, además de destacar su compromiso en cada entrenamiento. Sin embargo, la opinión del cuerpo técnico no coincide del todo con la postura de la directiva.

Desde la presidencia deportiva se sostiene una línea clara: rejuvenecer la plantilla de cara al futuro. La idea es reducir la media de edad del grupo y apostar por elementos con mayor proyección, tanto deportiva como económica. En ese contexto, una renovación de Aquino iría en sentido opuesto al plan de renovación estructural que encabeza la gerencia felina.

El club ha venido trabajando desde hace meses en la detección de posibles relevos naturales para ocupar la banda que Aquino ha defendido durante casi una década.

Por ahora, no se descarta una reunión final entre el jugador y la dirigencia una vez que concluya el torneo, momento en el que se definirá de manera oficial su futuro.

En caso de no alcanzar un acuerdo, Javier Aquino pondría fin a una etapa dorada con Tigres, donde ha conquistado múltiples títulos de Liga MX, Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf, convirtiéndose en uno de los máximos símbolos del club.

