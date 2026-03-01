Tigres golea 4-1 al América y pone fin a una racha de siete años sin vencer como visitante al conjunto azulcrema

La noche del sábado 28 de febrero del 2026, en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, de la Ciudad de México, las Águilas del América recibieron la visita de Tigres UANL para el partido correspondiente a la fecha número ocho por el torneo de Clausura 2026.

Los capitalinos llegaron a este compromiso con una doble motivación. La primera, por haber goleado al Pueba en la jorada siete. La segunda, porque su rival de estsa noche tenía siete años sin poder vencerlos jugando en la capital del país.

Sin embargo, las estadísticas están para romperse. En el amanecer del encuentro, Juan Brunetta marcó desde los 11 pasos, poniendo el 1-0 para Tigres. Al minuto 23, Jesús Angulo conectó de forma sútil y acrecentó la ventaja para los nicolaítas.

En la segunda mitad, el conjunto capitalino intentó atacar con mayor determinación, y obtuvieron su recompensa al minuto 69, con un gran gol de Brian Rodríguez, luego de una jugada desafortunada por parte de Rómulo Zwarg en la mitad de la cancha.

No obstante, tan solo un par de minutos después de la anoatación, Ángel Correa logró el 3-1 en favor de Tigres, en una jugada magistral, creada con la pierna diestra y resuelta con la izquierda, en los linderos del área.

El América simplemente no pudo levantarse después de esto. Al minuto 87, el futbolista brasileño Vinícius Moreira de Lima, quien recién había ingresado al terreno de juego, se fue expulsado por una barrida imprudente en la mitad de la cancha, situación que provocó que Jesús Angulo saliera del campo.

Y cuatro minutos más tarde. el argentino Juan Brunetta logró su doblete de la noche, redondenado una goleada fenomenal para un club que parece dispuesto a volar, justo cuando el campeonato entra en la parte interesante de la clasificación.

