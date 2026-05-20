Tigres no avanza en la revolución de la plantilla
Desde hace ya un par de años, mucho se ha hablado del posible recambio generacional de Tigres. La plantilla del club ha envejecido y esto, ha provocado que el equipo se quede en el camino en más de una ocasión en la búsqueda de títulos. Pese a lo anterior, parece que la renovación del plantel sigue lejano.
Aunque es cierto que la estrella del equipo, André Pierre-Gignac saldrá en el verano con sus casi 40 años de edad, todo indica que será el único cambio de peso. Nahuel Guzmán, otro que navegaba en el limbo ha sido renovado. De igual forma, la gerencia ha extendido el contrato a otro veterano que tenía un pie fuera.
Juan Pablo Vigón forma parte de las renovaciones de Tigres a lo largo de este semestre. El mediocentro ha firmado un extensión de contrato con los de la UANL en las más recientes horas. La misma fue por un año más con el equipo.
Todo indicaba que el mexicano dejaría a la manada este verano en calidad de agente libre. Sin embargo, la gerencia ha cambiado de planes y aceptó firmar la continuidad del jugador. El movimiento fue promovida de forma directa por el técnico felino, Guido Pizarro.
Todo indica que Tigres ha puesto en pausa la construcción de la nueva era del equipo. El equipo considera que ya tienen una plantilla de poder y salvo mínimos cambios en el mercado de verano, la base de cara al siguiente semestre seguirá siendo la misma que de la del curso actual.
Recordar que Guido Pizarro también fue renovado hasta el 2027. Es posible que la directiva quiera poner a prueba este año al entrenador para que demuestre si vale o no la pena que sea él el encargado de la reconstrucción de la plantilla en el corto plazo.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.