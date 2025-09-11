Tigres no entrará dentro de la crisis de las compras de pánico
El mercado de la Liga MX cerrará este fin de semana. Siendo el caso, varios clubes del país que tienen capital y plazas de no formado en México abiertas, están cerrando fichajes de última hora. Uno de los equipos que podría moverse en tal sentido son los Tigres de la UANL.
Desde hace semanas el cuadro del norte del país tiene una plaza de no formado en México en sus manos. A pesar de ello, el club no ha encontrado o las condiciones de mercado o el jugador ideal para firmar un refuerzo final. Siendo el caso, Mauricio Culebro, hombre fuerte de los de la UANL descarta una compra de pánico.
La búsqueda es constante, no es que busquemos ni entraremos en las compras de pánico ni mucho menos. Se habla con jugadores y el momento adecuado para traer al jugador, que estamos buscando nombres ahorita sino dentro de 6 meses o un año. Estamos buscando más el perfil y el tipo de jugador que queremos y que vendrá a ayudarnos y dar ese salto de calidad. Que venga a potenciar al equipo dentro la cancha y fuera. Nos la llevamos con calma y si hoy en día está disponible y lo podemos cerrar en lo que falta, lo haremos. Obviamente está complicado, no es cerrar por cerrar y el mercado de pases cierra ya en 48 horas.Maurcio Culebro
Cerró su discurso afirmando que no firmarán a nadie que no represente un salto de calidad para el club.
La verdad no me gusta hablar antes de tiempo. Porque luego hay veces que yo no puedo controlar el futuro. Mientras haya tiempo todo puede pasar, pero estamos claros en lo que queremos y lo que buscamos, mientras tengamos esa oportunidad y esté disponible, tenemos un gran plantel que está completo, con grandes jugadores tanto en el once inicial como los que no les toque iniciar. La competencia interna está y las ganas están. Entonces, sino es es alguien que no venga a darnos un salto de calidad nos quedaremos así pero mientras esto esté abierto todo puede pasar.Mauricio Culebro
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.