Tigres no entrará dentro de la crisis de las compras de pánico

El mercado de la Liga MX cerrará este fin de semana. Siendo el caso, varios clubes del país que tienen capital y plazas de no formado en México abiertas, están cerrando fichajes de última hora. Uno de los equipos que podría moverse en tal sentido son los Tigres de la UANL.

Desde hace semanas el cuadro del norte del país tiene una plaza de no formado en México en sus manos. A pesar de ello, el club no ha encontrado o las condiciones de mercado o el jugador ideal para firmar un refuerzo final. Siendo el caso, Mauricio Culebro, hombre fuerte de los de la UANL descarta una compra de pánico.

¿MÁS REFUERZOS EN TIGRES?



Culebro habla sobre los posibles fichajes de Tigres:



“Si no es alguien que en verdad nos venga a dar un salto de calidad, creemos que nos quedaremos así”.



La búsqueda es constante, no es que busquemos ni entraremos en las compras de pánico ni mucho menos. Se habla con jugadores y el momento adecuado para traer al jugador, que estamos buscando nombres ahorita sino dentro de 6 meses o un año. Estamos buscando más el perfil y el tipo de jugador que queremos y que vendrá a ayudarnos y dar ese salto de calidad. Que venga a potenciar al equipo dentro la cancha y fuera. Nos la llevamos con calma y si hoy en día está disponible y lo podemos cerrar en lo que falta, lo haremos. Obviamente está complicado, no es cerrar por cerrar y el mercado de pases cierra ya en 48 horas. Maurcio Culebro

Cerró su discurso afirmando que no firmarán a nadie que no represente un salto de calidad para el club.