¿Tigres no está a la altura del Toluca? Esto declara Juan Brunetta previo al partido del próximo viernes

El próximo viernes 9 de octubre, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentarán a los Diablos Rojos de Toluca, en busca de una victoria que les permita mantenerse con vida en el campeonato mexicano.

Previo a este duelo, durante la inauguración de la Copa Tigres 2026, el mediocampista argentino Juan Brunetta habló frente a las cámaras, destacando la importancia que tiene el partido contra los Diablos Rojos de Toluca. Esto fue lo que declaró:

Es una oportunidad para ver si estamos a la altura de un equipo con jerarquía como Toluca. Juan Brunetta.

#TigresUANL | Brunetta: “Es una oportunidad para ver si estamos a la altura de un equipo con jerarquía como Toluca”@TUDNMEX @TUDNUSA @TudnRadio https://t.co/eDnG0y77ql — Vladimir García (@VladimirGarciaG) October 8, 2026

Las palabras del casaca número ''11'' de los Tigres, quien, a pesar del complicado momento por el que atraviesa el equipo mantiene un gran nivel individual, apareciendo con goles y/o asistencias, muestran una cara distinta de Juan Brunetta.

Los hinchas, aunque reconocen su extraordinaria calidad, misma que le ha permitido colarse en la lista de los 10 máximos goleadores en la historia de los Tigres, sentían... sienten, todavía, que al ex jugador del Santos Laguna le hace falta un poco más de liderazgo y personalidad.

Lo califican incluso como un futbolista frío, por eso estas declaraciones, las cuales ponen en predicamento el verdadero nivel de la plantilla y los obliga a, cuando menos, luchar por la victoria, llaman tanto la atención.

Sus palabras no fueron las de un jugador que le huye a la presión. Al contrario. Se mostró como un tipo comprometido con los colores que porta con orgullo, y eso, en momentos como los que está viviendo el equipo de Tigres, suma. Y suma mucho.

¿Qué es la Copa Tigres 2026?

#TigresUANL | Arrancó la Copa Tigres 2026

- 8 mil jugadores y jugadoras

- 570 equipos

- 3 países 🇲🇽🇺🇸🇨🇦

- Del 7 al 11 de octubre

- Las finales se jugarán en el Volcán



¡Record de participación!@TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio pic.twitter.com/5YiUUSAh0c — Vladimir García (@VladimirGarciaG) October 8, 2026

Históricamente, y, sobre todo, en su famosa época dorada, los Tigres de la UANL se han caracterizado más por ser un equipo ''comprador'' que un club formativo. Pocos han sido los futbolistas que han logrado debutar y brillar con el conjunto auriazul, pero todo podría cambiar bajo el mando de esta nueva mesa directiva.

La Copa Tigres 2026, tal como lo informó Vladimir García a través de sus redes sociales, reunirá a más de ocho mil jugadores, 500 equipos y tres naciones en una sola competencia, la cual arrancó el día de hoy y culminará el domingo 11 de octubre, con finales a disputarse en la propia cancha del 'Volcán'.

Este tipo de vitrinas no solo favorecen al equipo de Tigres, como un nuevo semillero de futbolistas, sino que benefician a todo el fútbol mexicano, en tiempos en los que el talento parece ser escaso y las exigencias se siguen manteniendo en lo más alto.

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