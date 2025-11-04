Tigres perfila la renovación de contrato para el 'Chicha' Sánchez

El futuro de Jesús 'Chicha' Chávez con los Tigres de la UANL pinta brillante. El club felino trabaja en la renovación y mejora contractual del joven mediocampista, una decisión motivada por su destacada actuación en el Mundial Sub-20, donde fue una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana.

El rendimiento del juvenil en el torneo despertó interés de clubes extranjeros, pero Tigres quiere asegurar su permanencia y premiar su evolución. De acuerdo con fuentes cercanas al entorno auriazul, la directiva encabezada por Mauricio Culebro y el cuerpo técnico consideran a Chávez una pieza estratégica para el futuro inmediato.

🚨🐯 EXCL. Tigres trabaja en la renovación de Chicha Sánchez



->Mejora en garantías contractuales

->Cláusula de rescisión; +10MDD

->Jugador de 1er equipo



Por su reciente irrupción y actuaciones, buscan blindarlo



DETALLES.https://t.co/Ve8Kg5pb4W — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 4, 2025

Durante el Mundial, 'Chicha' mostró una madurez táctica y una capacidad de recuperación que llamó la atención incluso fuera de México. Su despliegue físico, visión de campo y carácter competitivo lo consolidaron como uno de los mediocampistas jóvenes con mayor proyección del país.



Tigres UANL v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Internamente, el respaldo más fuerte ha llegado de un referente histórico: Guido Pizarro. El técnico felino ha manifestado su plena confianza en Chávez, destacando su compromiso y entendimiento del modelo de juego. Fuentes del club aseguran que el argentino lo considera una pieza clave del proyecto a corto plazo, especialmente en la renovación generacional que el plantel atraviesa.

La intención de Tigres es extender el vínculo por varios años más, con una sustancial mejora salarial y cláusulas que reflejen su nuevo estatus dentro del equipo. La idea es blindarlo ante posibles ofertas del extranjero, garantizando que su crecimiento se dé dentro de la institución.

A sus 20 años, Jesús Chávez se perfila como uno de los símbolos de la nueva era felina: talento joven, formado en casa y con el carácter necesario para liderar el mediocampo en los años por venir. La cifra con la que los de la UANL blindarán al mexicano es con una clausula de 10 millones de dólares.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX