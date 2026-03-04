Tigres podría perder un peso completo para el Clásico regio

La preocupación se instaló en Tigres luego de confirmarse la ausencia de uno de sus futbolistas más importantes. El mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán presenta un problema muscular que lo ha dejado fuera del compromiso de mitad de semana ante Puebla.

El capitán felino no estará disponible para ese encuentro, decisión tomada por el cuerpo técnico como medida preventiva. La prioridad del club es evitar agravar la lesión del mediocampista, especialmente con el calendario inmediato que incluye el esperado clásico regio.

🚨🐯 Preocupación en Tigres.



El capitán Fernando Gorriarán es baja ante Puebla y está en duda para el Clásico Regio frente a CF Monterrey 😰



¿Llegará al partido más esperado en Monterrey? 👀🔥

👉🏻 https://t.co/AV3jBQeKIx pic.twitter.com/GA0nEvbkv4 — Esto en Línea (@estoenlinea) March 4, 2026

Gorriarán se ha convertido en una de las piezas más determinantes dentro del esquema del equipo universitario. Su liderazgo en el campo, su capacidad para organizar el juego y su influencia en los momentos clave lo colocan como un futbolista indispensable dentro del plantel.

La lesión llega en un momento sensible del campeonato. Tigres afronta una fase importante del torneo y el duelo frente a Monterrey representa uno de los partidos más esperados por la afición regiomontana, además de tener un impacto directo en la dinámica competitiva.

El cuerpo médico del club trabaja para evaluar la evolución del mediocampista en los próximos días. La presencia del uruguayo en el clásico regio aún no está descartada, pero su participación dependerá completamente de cómo responda físicamente durante las sesiones previas.

FBL-MEX-AMERICA-TIGRES | YURI CORTEZ/GettyImages

De acuerdo con la planificación del equipo, la decisión final se tomará el mismo sábado, minutos antes del encuentro ante Monterrey. El cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro quiere tener certeza absoluta sobre el estado físico del capitán antes de arriesgar su participación.

Gorriarán representa mucho más que un mediocampista dentro del sistema de Tigres. Su capacidad para recuperar balones, iniciar jugadas ofensivas y liderar la presión colectiva lo convierte en una pieza clave dentro de la estructura táctica del equipo.

Para Guido Pizarro, la eventual ausencia de su capitán obligaría a replantear el funcionamiento del mediocampo. La experiencia y el liderazgo del uruguayo suelen marcar el ritmo del equipo, especialmente en partidos de alta intensidad como el clásico regio.

Mientras tanto, el jugador continúa trabajando bajo supervisión médica para acelerar su recuperación. En Tigres mantienen la esperanza de contar con su capitán para el duelo ante Monterrey, aunque la prioridad absoluta será evitar cualquier riesgo que comprometa su estado físico.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX