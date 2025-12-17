Tigres prepara una limpia radical tras la final y sacude su plantel rumbo al Clausura 2026

Tigres UANL se encamina a un proceso profundo de reestructuración tras la derrota en la final de la Liga MX. La directiva considera que el cierre de ciclo es inevitable y, con el aval del cuerpo técnico, perfila una limpia de plantel radical que marcará el rumbo del club de cara al Clausura 2026.

BAJAS CONFIRMADAS



Sebastian Córdova, Eugenio Pizzuto y Oswaldo Rodríguez son las primeras bajas confirmadas de cara al Clausura 2026.



Las primeras decisiones ya están tomadas y existen bajas confirmadas. Sebastián Córdova, Eugenio Pizzuto y Oswaldo Rodríguez no continuarán en la institución y se convierten en los primeros nombres oficiales que dejan el proyecto. La directiva entiende que su salida permitirá abrir espacios deportivos y contractuales para una renovación necesaria.

Además de esas salidas ya definidas, el futuro de dos referentes históricos permanece en el limbo. Javier Aquino y Juan Pablo Vigón, ambos veteranos del plantel, podrían haber disputado su último partido con la camiseta auriazul. Las evaluaciones internas continúan y sus casos se resolverán en los próximos días.

En paralelo, Tigres trabaja activamente en colocar a varios futbolistas en el mercado con el objetivo de generar recursos económicos. Los nombres de Nicolás Ibáñez, Uriel Antuna, Marcelo Flores, Vladimir Loroña y Eduardo Tercero están sobre la mesa como transferibles, en una estrategia clara de reconfiguración financiera y deportiva.

La intención de la directiva no es únicamente liberar masa salarial, sino también obtener ingresos que permitan reforzar posiciones clave. Tigres sabe que el próximo mercado exigirá movimientos precisos y negociaciones complejas, por lo que ya se activaron los primeros contactos para explorar destinos viables para estos jugadores.

Guido Pizarro, técnico del equipo, ha dado su autorización total para avanzar con este proceso de limpia total. El estratega considera que el plantel necesita una sacudida estructural para recuperar competitividad, intensidad y hambre deportiva, especialmente después de quedarse a las puertas del título en la final reciente ante Toluca.