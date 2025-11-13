Tigres reactiva negociaciones por Alexander Aravena y prepara nueva oferta

Tigres vuelve a escena en la búsqueda de refuerzos ofensivos e insiste en el fichaje del chileno Alexander Aravena, uno de los futbolistas que ya habían intentado incorporar durante el mercado de verano sin éxito. Su nombre vuelve a estar sobre la mesa en el conjunto felino.

El extremo de 23 años atraviesa un momento deportivo complejo en Gremio, donde ha perdido protagonismo en las últimas semanas. Esa disminución en su peso dentro del plantel ha abierto la puerta a que considere seriamente un cambio de aires rumbo al 2025.

Aravena ve con muy buenos ojos un posible salto a la Liga MX. La propuesta de Tigres, además de lo económico, le representa un entorno competitivo atractivo y un proyecto deportivo que podría permitirle recuperar minutos y elevar nuevamente su nivel.

El club regiomontano ha mantenido comunicación con el entorno del futbolista y ha mostrado disposición para reactivar las negociaciones. Tigres considera que el chileno encaja en el perfil de atacante que buscan para reforzar su ofensiva de cara al próximo torneo.

La directiva felina ya habría sondeado un esquema de cesión con obligación de compra, fórmula que permitiría asegurar al jugador y al mismo tiempo distribuir la inversión en etapas. Este modelo ha sido utilizado anteriormente por Tigres con otros refuerzos.

Sin embargo, desde Brasil la postura de Gremio es distinta. El club no contempla aceptar una cesión, ni siquiera con obligación de compra. Su intención es una venta total de manera inmediata para blindar su inversión y obtener liquidez en este mismo invierno.

La cifra solicitada podría rozar los 10 millones de dólares. Ese monto representa el valor actual que Gremio le asigna a Aravena y el cual esperan recibir en su totalidad durante la negociación con cualquier club interesado.

Para Tigres, el monto no es menor, pero tampoco imposible. La institución ha demostrado históricamente la capacidad económica para competir en fichajes de alto costo cuando el jugador realmente es considerado prioritario dentro de su proyecto.