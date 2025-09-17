Tigres recupera a una de las piezas clave de Guido Pizarro

Está claro que el rendimiento de los Tigres viene a la baja. El cuadro de los de la UANL se ha alejado de la cima de la Liga MX luego de los malos resultados recientes. Sin embargo, el cuadro del norte del país tiene en la mesa la oportunidad de acortar distancias en el duelo pendiente que jugarán esta noche ante Chivas.

Para este cotejo los felinos van con la baja de su mejor zaguero, al menos el más relevante para Guido Pizarro, Juan Sánchez Purata. Sin embargo, los regios recuperan a un hombre clave dentro de los planes del técnico y que ha estado fuera todo el semestre por temas de lesión.

Jesús Angulo viaja y será considerado por primera vez en el semestre por Guido Pizarro, para ser una opción frente a Chivas. pic.twitter.com/LWdW16DFWz — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) September 16, 2025

Jesús Ángulo ha realizado el viaje con el resto de la plantilla. El defensa mexicano será parte de la convocatoria de Guido para el cruce ante Chivas. El lateral y central podría sumar sus primeros minutos del curso, pues no ha tenido actividad ni en Leagues Cup, ni en Liga MX.

Toluca v Tigres UANL - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Ángulo es un hombre vital para Guido. No sólo por su capacidad para rendir como lateral o central al mismo nivel de juego. De la misma forma el técnico le ve como un líder dentro de la cancha, motivo por el cual es considerado como uno de los tres capitanes de la institución.

El último juego de Jesús fue en mayo de este año en la semifinal de vuelta del torneo pasado donde los Tigres fue exhibidos por el Toluca en el infierno del Estado de México.