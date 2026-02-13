Tigres toma una decisión con respecto del futuro de Guido Pizarro en el club

Guido Pizarro se ha ganado su continuidad al frente de Tigres. El estratega argentino, cuyo contrato finaliza en el verano, tiene negociaciones avanzadas para extender su vínculo, luego de una temporada que consolidó su proyecto y devolvió al equipo a los primeros planos.

El club regiomontano valora no solo los resultados recientes, sino la identidad futbolística que ha construido bajo su mando. Pizarro viene de llevar al equipo hasta la final, confirmando que su propuesta es competitiva y sostenible en un entorno donde la exigencia es constante.

En entrevista exclusiva para el programa “La Hora de Willie” en RG La Deportiva, Guido Pizarro admitió que han ya ha iniciado conversaciones con Tigres para extender su contrato, mismo que finaliza en junio



Desde la directiva existe la intención de mantenerlo como técnico a largo plazo. La dirigencia considera que el proyecto ha tomado forma y que cambiar de rumbo en este momento sería interrumpir un proceso que ha mostrado solidez táctica y crecimiento colectivo.

Más allá del resultado puntual en la final, el funcionamiento del equipo ha sido uno de los puntos más destacados. Tigres ha desarrollado un fútbol competitivo, con equilibrio entre líneas, intensidad en la recuperación y claridad en la salida, aspectos que fortalecen la idea de continuidad.

Otro de los factores que pesan a favor del entrenador ha sido la gestión del plantel. El club ha acertado en la elección de refuerzos, incorporando perfiles que encajan en el sistema, al mismo tiempo que se han manejado con criterio las salidas, evitando desajustes internos.

El vestuario respalda el liderazgo del técnico. Jugadores experimentados y jóvenes han respondido a su propuesta, lo que refuerza la percepción de que existe un grupo comprometido con la visión de trabajo planteada desde el banquillo.

Las conversaciones entre ambas partes avanzan sin mayores obstáculos. Se espera que haya trabas mínimas en la gestión contractual, ya que tanto el club como el estratega comparten el deseo de prolongar la relación y dar continuidad a un ciclo que ha dejado sensaciones positivas.

En un entorno donde los procesos suelen ser cortos, Tigres apuesta por la estabilidad. La continuidad de Pizarro representaría un mensaje claro de confianza en un proyecto que combina resultados, competitividad y una planificación coherente hacia el futuro inmediato.