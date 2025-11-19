Tigres toma una decisión final con el futuro de Nicolás Ibáñez

Tigres UANL ha determinado la salida de Nicolás Ibáñez para el próximo mercado de invierno. La directiva auriazul considera que el rendimiento del delantero argentino no ha cumplido con las expectativas desde su llegada al club.

El análisis interno indica que Ibáñez no logró consolidarse como una pieza clave en el ataque. Su aporte goleador quedó lejos de lo esperado, especialmente considerando la inversión realizada por el club hace un par de años.

La decisión cuenta con el respaldo total del cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro. El entrenador interino y referente felino coincide en que el futbolista no encaja en el perfil que busca para su proyecto deportivo inmediato.

En Tigres reconocen que será imposible recuperar los 11 millones de dólares que en su momento pagaron a Pachuca por su fichaje. El club está dispuesto a asumir esa pérdida con tal de agilizar su salida y liberar un espacio importante en la plantilla.

La directiva ya trabaja activamente en el reemplazo del atacante. La prioridad es la contratación de un centro delantero que pueda ofrecer mayor contundencia, movilidad y regularidad que Ibáñez en el área rival.

Sin embargo, la búsqueda no se limita únicamente a un ‘9’ clásico. También existe la posibilidad de fichar a un jugador ofensivo de otro perfil que se ajuste a los gustos de Pizarro, quien ha solicitado explorar alternativas más versátiles.

La intención es reforzar el frente de ataque con un elemento que pueda complementar o modificar las variantes ofensivas del plantel. El cuerpo técnico considera necesario diversificar las características del equipo en la última zona del campo.

Ibáñez, por su parte, ya fue notificado de la decisión. El club trabaja en encontrarle acomodo, ya sea dentro de la Liga MX o en un destino internacional que permita acelerar el proceso de su salida.