Tigres UANL a detalles de fichar a un importante futbolista colombiano

Luego de una larga espera, los aficionados de Tigres UANL al fin tienen noticias sobre lo que sería su primer fichaje de cara al torneo de Clausura 2026. Se trata del mediocampista colombiano de 21 años Jhon Solís, que actualmente pertenece a City Group y milita en el Girona FC de LaLiga española.

Diversas fuentes aseguran que ya existe un acuerdo verbal entre equipos y jugador, el cual vincularía al juvenil colombiano por los próximos cuatro años con la 'U' de Nuevo León, con opción a un año más. El valor de la transferencia sería de cinco millones de euros, más bonos.

¡REFUERZO EN CAMINO! 🚨🐯



Tigres tiene acuerdo verbal con City Group para fichar de forma definitiva a Jhon Solís (21) 🇨🇴.



La negociación está muy avanzada y solo restan detalles para que Girona libere al mediocampista y pueda viajar a México ✈️🐯



La operación rondará los 5… pic.twitter.com/u2PRdKX1FX — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) January 10, 2026

La incorporación de Jhon Solís le permitiría, a Guido Pizarro, contar con un mediocampista que le ayude a trasladar el esférico de una mejor manera, ya que no se trata de un cinco a la antigua, de esos acostumbrados a destruir los embates de sus contrincantes y poco más.

Jhon Solís participaría en la elaboración de jugadas a la ofensiva, ofreciendo nuevos recursos a sus compañeros para que no dependan únicamente de centros precisos y remates certeros. Además, su llegada habilitaría a Rómulo Zwarg como defensa central, acompañando a Joaquim Pereira (en caso de que siga en el equipo), o a Jesús Angulo.

Fernando Gorriarán: ¿un capitán en la banca?

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A lo largo del torneo de Apertura 2025, uno de los capitanes habituales fue el mediocampista charrúa Fernando Gorriarán. No obstante, si Tigres logra concretar el fichaje de Jhon Solís, el futbolista uruguayo podría ir al banco, en una situación poco común para jugadores que a menudo utilizan el gafete de capitán.

Este sería el posible once titular que utilizaría Guido Pizarro, en caso de que llegue el futbolista colombiano:

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Marco Farfán

Mediocampista de contención: Jhon Solís

Enganche: Juan Brunetta

Extremos: Diego Lainez y Ozziel Herrera

Mediapunta: Ángel Correa

Delantero: Nicolás Ibáñez

