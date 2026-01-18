Tigres UANL busca fichar a una joya del fútbol argentino

Tigres UANL ha quedado a deber en el presente mercado de fichajes. El conjunto auriazul suma siete bajas y apenas una incorporación, un balance que genera ruido en un torneo donde los principales aspirantes al título sí han reforzado zonas clave de su plantel. Guido Pizarro es consciente de ello y sabe que, con la plantilla actual, el margen de error es mínimo si el objetivo es competir seriamente por el campeonato.

Durante las últimas semanas, distintos nombres fueron colocados en la órbita felina. Kevin Lomónaco, Richard Sánchez, Miguel Merentiel y Jhon Solís aparecieron como posibles soluciones para fortalecer al equipo, pero ninguno de esos movimientos logró concretarse. Las negociaciones no avanzaron y Tigres siguió viendo cómo el mercado se le escapaba entre los dedos. Ahora, a esa lista de intentos fallidos se suma un nuevo nombre que podría cambiar el panorama.

Se trata de Santiago Ascacibar, mediocampista de Estudiantes de la Plata y uno de los jugadores más consistentes del fútbol argentino en los últimos años. El argentino ha sido vinculado recientemente con clubes de peso en el continente, como Boca Juniors y Santos de Brasil, lo que eleva el grado de dificultad de cualquier negociación. Aun así, su perfil encaja con precisión en lo que busca el cuerpo técnico de Tigres.

🚨{EXCLUSIVO} Santiago Ascacibar recibio un acercamiento de #Tigres 🇲🇽.



📌Se suma al interes de #Santos 🇧🇷 por el capitán campeón con #EDLP cuyo contrato finaliza en diciembre 2027.



📍Se espera que se profundicen las conversaciones la próxima semana. pic.twitter.com/QFDsdoOq66 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 17, 2026

Santiago Ascacibar tienen 28 años y se desempeña como mediocampista, o incluso como pivote. Guido Pizarro busca un jugador que ayude a sus compañeros a sacar la pelota limpia desde el fondo. Joaquim Pereira es un extraordinario defensa central, pero sus características no son las requeridas para esa clase de tareas.

Es por eso que el 'Conde' de Lanús habría solicitado a sus dirigentes hacer un esfuerzo por fichar a

Santiago Ascacibar. Y si se le concede, acompañaría en la mitad de la cancha al capitán Fernando Gorriarán; habilitando a Rómulo Zwarg como defensa central, junto a Joaquim.

