El próximo domingo 28 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio La Corregidora, los Gallos Blancos del Querétaro recibirán la visita de Tigres UANL, para el partido correspondiente a la jornada número once por el torneo de Apertura 2025.

Los dirigidos por Guido Pizarro vienen de vencer 2-0 al Atlas de Guadalajara, con goles de Ozziel Herrera y Diego Lainez el pasado miércoles 24 de septiembre. Gracias a este resultado, Tigres UANL se encuentra actualmente en el quinto lugar de la tabla general, con diecinueve puntos.

Tigres UANL: lesionados y suspendidos vs Querétaro en la Jornada 11

Una buena noticia para el 'Conde' de Lanús, es que todo parece indicar que podrá contar con plantel completo para afrontar este compromiso. El único que estaría en duda es el defensa central brasileño Joaquim Pereira, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en el Tigres vs Atlas.

¿Cómo llegan los Gallos a este partido?

Los Gallos Blancos, por otro lado, empataron 2-2 ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul en la fecha anterior. El resultado es sumamente positivo, tomando en consideración el poderío del rival y que el encuentro se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Sin embargo, estuvieron cerca de ganarlo y los empataron en la recta final del compromiso, por eso la sensación es de derrota. Suman apenas ocho unidades y son el lugar número dieciséis en la tabla general.