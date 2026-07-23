Tigres UANL vs Atlético de San Luis: previa, predicciones y alineaciones

El Club Tigres UANL hará su presentación en casa en la correspondiente Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX al recibir al Atlético de San Luis, luego de que ambos sufrieron en la Fecha 1 al caer en sus respectivos encuentros.

Por lo tanto, les compartimos la información más relevante sobre este enfrentamiento que podría dar de mucho que hablar con equipos que han dejado dudas en el inicio del certamen.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto de San Nicolás de los Garza tiene prácticamente el mismo plantel que el semestre pasado y viene de sufrir un descalabro en la primera fecha, en definitiva no están jugando en su mejor versión, sin embargo, se enfrentan a un rival muy endeble y que también viene a la baja con la perdida de su goleador Joao Pedro que se lesionó.

Los locales deberían ganar por uno u dos goles y seguramente no les darán muchas complicaciones los potosinos, por ello vamos con el triunfo de los felinos.

Tigres UANL 2-0 Atlético de San Luis

¿A qué hora se juega el Tigres UANL vs Atlético de San Luis?

Ciudad : San Nicolás de los Garza

: San Nicolás de los Garza Estadio : Universitario

: Universitario Fecha : sábado 25 de julio

: sábado 25 de julio Hora: 23:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX

La sede del juego será el Estadio Universitario | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Tigres UANL y Atlético de San Luis (últimos cinco partidos)

Tigres UANL: 3

3 Empate : 1

: 1 Atlético de San Luis: 1

Último partido entre ambos: 11/01/26 - Atlético de San Luis 1-2 Tigres UANL - Liga MX

Últimos 5 partidos

Tigres UANL Atlético de San Luis Tijuana 3-1 Tigres 17/07/26 Atlético de San Luis 2-3 Cruz Azul 18/07/26 Toluca 1-1 Tigres 30/05/26 Juárez 2-1 Atlético de San Luis 25/04/26 Chivas 2-0 Tigres 09/05/26 Atlético de San Luis 2-0 Santos 22/04/26 Tigres 1-0 Nashville 05/05/26 Atlético de San Luis 0-2 Pumas 17/04/26 Tigres 3-1 Chivas 02/05/26 Toluca 1-1 Atlético de San Luis 12/04/26

¿Cómo ver el Tigres UANL vs Atlético de San Luis por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, UNIVERSO, FOX Deportes y FOX One México Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX Mexico y FOX One

Últimas noticias de Tigres UANL

ATENCIÓN, INCOMPARABLES 🐯⚠



No solo por la suspensión de Rodrigo Aguirre, sino además porque es el único del plantel que puede jugar en esa posición, Ozziel Herrera se perfila como el centro delantero para el debut en casa ante San Luis.



El 'Búfalo' fue expulsado ante Xolos en… pic.twitter.com/VmNatM4FZA — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 20, 2026

Rodrigo Aguirre fue expulsado en la Jornada 1 ante el conjunto tijuanense por taparse la boca mientras se dirigía a un rival. Por ese motivo, no estará a disposición y al no tener más variantes en el ataque.

Guido Pizarro podría usar a Ozziel Herrera como centrodelantero ante la falta de otro '9' en el equipo tras el retiro de André-Pierre Gignac.

Alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg, Vladimir Loroña; César Araujo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Juan Pablo Vigón, Ozziel Herrera.

Últimas noticias de Atlético de San Luis

¡JOAO PEDRO SUFRE ROTURA DE LIGAMENTO! 🚨

El Atlético de San Luis informó que el Bicampeón de goleo será operado de la rodilla derecha 🏥



Mucha fuerza, Joao 🙏🏻 pic.twitter.com/bS4xBcvPZQ — Futbol Picante (@futpicante) June 27, 2026

A través de redes sociales el San Luis lanzó un comunicado sobre la situación de Joao Pedro y ha dejado en la incógnita el tiempo en que podría estar listo para volver a las canchas, pero no lo será en este torneo. El delantero viene de ser bicampeón de goleo del fútbol mexicano.

“El departamento de ciencias médicas del Club Atlético de San Luis informa el reporte médico del jugador João Pedro. Lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente y el tiempo estimado de su recuperación y rehabilitación se encuentra reservado a evolución”, destaca el reporte médico.

Alineación de Atlético de San Luis (4-4-2): Andrés Sánchez, Román Torres, Aldo Cruz, Robson Alves de Barros, Eduardo Águila; Lucas Esteves Sebastien Salles-Lamonge, Oscar Macías, David Rodríguez; Leonardo Flores, Rafael Llorente

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