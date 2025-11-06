Tigres UANL vs Atlético de San Luis: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto de San Nicolás de los Garza quiere mantenerse entre los mejores cuatro equipos de la clasificación general, actualmente suman 33 unidades tras nueve triunfos, seis empates y una derrota; mientras que el cuadro potosino aún tiene esperanza de meterse al Play-In.

El Club Tigres UANL recibirá al Atlético de San Luis en la correspondiente Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde 'El Volcán'.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento en territorio regiomontano.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres UANL vs Atlético de San Luis?

Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horario: 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México), 22:00 horas (España)

Estadio: Universitario

¿Cómo se podrá ver el Tigres UANL vs Atlético de San Luis en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV fuboTV México Azteca 7 FOX One y Caliente TV España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Tigres UANL

Rival Resultado Competición Monterrey 1-1 E Liga MX Tijuana 2-0 V Liga MX Pachuca 1-2 V Liga MX Necaxa 5-3 V Liga MX Cruz Azul 1-1 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Atlético de San Luis

Rival Resultado Competición FC Juárez 1-2 D Liga MX Necaxa 3-4 D Liga MX Pumas 0-1 V Liga MX Atlas 2-0 V Liga MX Mazatlán 2-1 D Liga MX

Últimas noticias de Tigres UANL

👊🏼🐯 Vamos los Tigres, nos vemos el sábado en casa, el Equipo y su Afición. pic.twitter.com/Z3uK2KbCAb — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 2, 2025

El cuadro auriazul rescató el empate a un gol en su visita al 'Gigante de Acero' para una edición más del Clásico Regio. Sin embargo, sufrieron la expulsión de Jesús Angulo por lo que no podrá ver acción en la última jornada del certamen.

Últimas noticias de Atlético de San Luis

El cuadro potosino quedó eliminado del torneo y viene de caer en casa ante los Bravos por 1-2 donde, además, tuvieron la expulsión del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado.

Posibles alineaciones

Tigres UANL

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Garza, Marco Farfán.

Centrocampistas: Rômulo Zwarg; Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.

Delanteros: Ángel Correa.

Atlético de San Luis

Portero: Andrés Sánchez.

Defensas: Robson Bambu, Juanpe, Julio César Domínguez.

Centrocampistas: Román Torres, Benjamí Galdames, Miguel García, Sébastien Salles-Lamonge, Juan Sanabria.

Delanteros: Sebastián Pérez Bouquet, Joao Pedro.

Pronóstico SI

El cuadro local aspira al liderato o en el peor de los casos al menos tener un lugar entre los mejores cuatro para avanzar a la Liguilla de manera directa, por su parte, el cuadro de San Luis aunque todavía tiene oportunidad de meterse al Play-In es muy difícil que sea competencia para los regios.

Tigres UANL 3-0 Atlético de San Luis

