Tigres UANL vs Atlético de San Luis: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El conjunto de San Nicolás de los Garza quiere mantenerse entre los mejores cuatro equipos de la clasificación general, actualmente suman 33 unidades tras nueve triunfos, seis empates y una derrota; mientras que el cuadro potosino aún tiene esperanza de meterse al Play-In.
El Club Tigres UANL recibirá al Atlético de San Luis en la correspondiente Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde 'El Volcán'.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento en territorio regiomontano.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres UANL vs Atlético de San Luis?
- Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Horario: 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México), 22:00 horas (España)
- Estadio: Universitario
¿Cómo se podrá ver el Tigres UANL vs Atlético de San Luis en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV
fuboTV
México
Azteca 7
FOX One y Caliente TV
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Tigres UANL
Rival
Resultado
Competición
Monterrey
1-1 E
Liga MX
Tijuana
2-0 V
Liga MX
Pachuca
1-2 V
Liga MX
Necaxa
5-3 V
Liga MX
Cruz Azul
1-1 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Atlético de San Luis
Rival
Resultado
Competición
FC Juárez
1-2 D
Liga MX
Necaxa
3-4 D
Liga MX
Pumas
0-1 V
Liga MX
Atlas
2-0 V
Liga MX
Mazatlán
2-1 D
Liga MX
Últimas noticias de Tigres UANL
El cuadro auriazul rescató el empate a un gol en su visita al 'Gigante de Acero' para una edición más del Clásico Regio. Sin embargo, sufrieron la expulsión de Jesús Angulo por lo que no podrá ver acción en la última jornada del certamen.
Últimas noticias de Atlético de San Luis
El cuadro potosino quedó eliminado del torneo y viene de caer en casa ante los Bravos por 1-2 donde, además, tuvieron la expulsión del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado.
Posibles alineaciones
Tigres UANL
Portero: Nahuel Guzmán.
Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Garza, Marco Farfán.
Centrocampistas: Rômulo Zwarg; Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.
Delanteros: Ángel Correa.
Atlético de San Luis
Portero: Andrés Sánchez.
Defensas: Robson Bambu, Juanpe, Julio César Domínguez.
Centrocampistas: Román Torres, Benjamí Galdames, Miguel García, Sébastien Salles-Lamonge, Juan Sanabria.
Delanteros: Sebastián Pérez Bouquet, Joao Pedro.
Pronóstico SI
El cuadro local aspira al liderato o en el peor de los casos al menos tener un lugar entre los mejores cuatro para avanzar a la Liguilla de manera directa, por su parte, el cuadro de San Luis aunque todavía tiene oportunidad de meterse al Play-In es muy difícil que sea competencia para los regios.
Tigres UANL 3-0 Atlético de San Luis
