El Club Tigres UANL recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Universitario.

En la fecha pasada el conjunto felino derrotó en casa a los Gallos Blancos 2-0 y con eso se mantienen en el quinto sitio de la clasificación con 22 puntos. Por su parte, La Máquina Celeste perdió el invicto al caer 2-0 ante los Canes Aztecas en la frontera y son cuartos de la tabla general con 24 puntos.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante para ambos clubes que buscan estar entre los primeros puestos de clasificación.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres UANL vs Cruz Azul?

Ciudad: San Nicolás de los Garza

Estadio: Universitario

Fecha: sábado 4 de octubre

Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Tigres UANL vs Cruz Azul en TV y streaming online?

Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, Fox Sports 2, UNIVERSO, FOX Deportes y Estrella TV



México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo

Últimos 5 partidos de Tigres UANL

Rival Resultado Competición Querétaro 0-2 V Liga MX Atlas 2-0 V Liga MX Pumas UNAM 1-1 E Liga MX Chivas 0-0 E Liga MX León 0-0 E Liga MX

Últimos 5 partidos de Cruz Azul

Rival Resultado Competición Tijuana 0-2 D Liga MX Querétaro 2-2 E Liga MX FC Juárez 3-2 V Liga MX Pachuca 0-1 V Liga MX Chivas 1-2 V Liga MX

Últimas noticias de Tigres UANL

🟡🔵 #SeleccionadosTigres | 🔥🇲🇽 'Chicha' Sánchez fue titular y disputó 63 minutos en el empate 2-2 de @miseleccionsubs Sub 20 ante Brasil, en el debut Mundialista en Chile 2025.



¡Vamos por más, Diego! 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/vO0mhQ02lQ — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 29, 2025

El 'Chicha' Sánchez se encuentra representando al conjunto felino en la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025 con la selección mexicana y en el partido ante Brasil que terminó 2-2 fue titular y jugó 63 minutos del encuentro.



Este jueves el club dio a conocer que el delantero argentino Nico Ibáñez había sufrido un pisotón durante el entrenamiento, provocándole una lesión en el empeine derecho, requiriendo de puntos de sutura y su regreso al trabajo grupal dependerá de su evolución.

Últimas noticias de Cruz Azul

¡Azules en California! 💙



¿Ya tienen sus boletos para nuestro Tour Azul en su estado? 🇺🇸



🆚 Pumas

📆 Viernes 10 de octubre

🏟️ Heart Health Park - Sacramento

🎟️ https://t.co/RZrwVxsHNe



🆚 León

📆 Domingo 12 de octubre

🏟️ Chukchansi Park - Fresno

🎟️… pic.twitter.com/wuDwaGglk6 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 30, 2025

La Máquina Celeste tendrá un par de partidos amistosos en California, Estados Unidos a mitad de octubre durante la Fecha FIFA ante Pumas UNAM y Club León.

El equipo informó sobre la renovación del defensa argentino Gonzalo Piovi hasta junio del 2028.

Posibles alineaciones de Tigres UANL vs Cruz Azul

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza; Juan Brunetta, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Ángel Correa, Ozziel Herrera y André-Pierre Gignac.

Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi; Jorge Sánchez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi; José Paradela, Luka Romero y Gabriel Fernández.

Pronóstico SI

Tigres UANL 1-2 Cruz Azul.