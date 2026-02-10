Tigres UANL vs Forge FC: previa, predicciones y alineaciones

La Concacaf Champions Cup 2026 define a sus primeros clasificados a octavos de final este martes. Los Tigres de la UANL reciben en San Nicolás de los Garza al Forge FC canadiense para el desenlace de su llave de Primera Ronda.

Tras el gélido empate 0-0 en la ida disputada en Hamilton, la eliminatoria está en el filo de la navaja. El equipo mexicano, dirigido por Guido Pizarro, llega con la moral restablecida tras aplastar 5-1 a Santos Laguna en la Liga MX, demostrando que la pólvora se ha secado.

Sin embargo, el peligro es latente: el criterio de gol de visitante sigue vigente, por lo que cualquier empate con goles eliminaría a los felinos. El Forge, que resistió 20 remates en la ida, apelará al orden defensivo y a la inactividad de su liga para sorprender en el contragolpe.

¿A qué hora se juega el Tigres vs Forge FC?

Ciudad : San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

: San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México Estadio : Estadio Universitario ("El Volcán")

: Estadio Universitario ("El Volcán") Fecha : martes 10 de febrero de 2026

: martes 10 de febrero de 2026 Hora: 22:00 hrs (EU ET), 21:00 hrs CDMX, 04:00 hrs (España)

Estadio Universitario, casa de los Tigres de la UANL en San Nicolás de los Garza, Nuevo León | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos

Tigres: 0 victorias

Empate: 1

Forge FC: 0 victorias

Dato destacado: El único antecedente oficial es el empate sin goles (0-0) de la semana pasada en Canadá. Forge nunca ha ganado en suelo mexicano en competiciones oficiales.

Últimos 5 partidos

Tigres UANL (México) Forge FC (Canadá) Tigres 5-1 Santos

(06/02/26) Forge 0-0 Tigres

(03/02/26) Forge 0-0 Tigres

(03/02/26) Forge 0-1 Cavalry

(02/11/25) León 1-2 Tigres

(31/01/26) Forge 1-2 Atl. Ottawa

(26/10/25) Tigres 0-0 Toluca

(17/01/26) Forge 3-0 York United

(18/10/25) Tigres 0-1 Pumas

(14/01/26) Cavalry 1-1 Forge

(10/10/25)

¿Cómo ver el Tigres vs Forge FC por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos TUDN USA, ViX Premium, Fox Sports 2 México FOX One España No disponible

Tigres UANL v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Últimas noticias de Tigres UANL

El ambiente en el campamento felino es de optimismo cauteloso. La goleada ante Santos fue un bálsamo necesario para el proyecto de Guido Pizarro. La gran novedad es la incorporación de Rodrigo Búfalo Aguirre, recién llegado del América, quien ya ha entrenado con el grupo y podría tener minutos si el partido se atasca.

Tigres sabe que está obligado a ganar. El empate 0-0 forzaría tiempos extra y penales, pero recibir un gol obligaría a los regios a marcar dos. Se espera que André-Pierre Gignac y Juan Brunetta comanden la ofensiva desde el inicio para evitar sufrimientos innecesarios.

Posible alineación de Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Juan José Purata, Samir Caetano, Jesús Angulo; Fernando Gorriarán, Juan Pablo Vigón; Diego Lainez, Juan Brunetta, Marcelo Flores; André-Pierre Gignac.

Forge FC v Vancouver Whitecaps - Canadian Championship Semi Final | NurPhoto/GettyImages

Últimas noticias del Forge FC

El campeón de la CPL llega descansado pero con falta de ritmo competitivo, ya que su liga no inicia hasta abril. En la ida mostraron una resiliencia notable, sobreviviendo al asedio mexicano gracias a una defensa compacta y al clima.

El entrenador Bobby Smyrniotis sabe que la clave será aguantar los primeros 20 minutos de presión en el 'Volcán'. Contarán con su portero Dimitry Bertaud, figura en el primer duelo. La estrategia es clara: orden táctico y buscar una jugada a balón parado o un error defensivo que les otorgue el valioso gol de visitante.

Posible alineación de Forge (4-3-3): Dimitry Bertaud; Rezart Rama, Daniel Nimick, Antoine Batisse, Marko Jevremović; Kyle Bekker, Béni Badibanga, Noah Jensen; Tristan Borges, Molham Babouli, Ismael Oketokoun.

Pronóstico SI Fútbol

Aunque el Forge FC demostró ser un hueso duro de roer en su casa, el Estadio Universitario es un escenario completamente diferente. Tigres llega con la puntería afinada tras su última goleada y la diferencia de plantillas debería reflejarse en el marcador bajo condiciones climáticas normales. El "Búfalo" Aguirre podría debutar con gol.

Tigres UANL 3-0 Forge FC

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX